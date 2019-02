O stanju u Splitu u subotu navečer u Dnevniku Nove TV razgovarali smo s načelnikom stožera Civilne zaštite grada Splita Ninom Velom.

Kakvo je stanje u Splitu, je li bura popustila?

Bura je popustila. Sada je stanje puno bolje nego je bilo u petak navečer u ovo doba i tijekom dana u subotu. Bura je sve slabija, ali još se ne da. Očekujemo daljnje slabljenje kao bi se normaliziralo već u subotu navečer i u nedjelju tijekom dana.

Što savjetujete građanima, ima li opasnosti po gradu, vidjeli smo padaju fasade, lete krovovi i kontejneri?

Građanima savjetujemo da slušaju upute naših službi, a to je prilagoditi se ovom vremenu, snažnim udarima bure. Oni koji moraju izaći, neka se za to opreme. Neka budu pažljivi pri izlasku van. Dosta je komada koji lete, različitih predmeta, najviše stabala i grana, ali i komada plastike i reklama, kontejnera. Ako primijete nešto neka pozovu nadležnu službu, ako to nije otklonjeno. Neka se pridržavaju uputa na terenu, privremene signalizacije i sve će biti u redu. Grad funkcionira normalno. Sve su službe na terenu. Rade u svim predijelima grada, saniraju posljedice ovih vrlo jakih udara vjetra.

Koliko je ljudi na terenu?

Na terenu je velik broj ljudi, 24 ekipe, oko 150 ljudi je bilo, iz svih službi, interventnih i dežurnih komunalnih, sada je to bitno manje. Ostat će tijekom noći samo dežurne službe kako bi pripazile za moguće nove pojave odbacivanja predmeta zbog udara vjetra. U nedjelju ujutro, već u četiri sata, starta nova akcija. Svi programi koji su bili predviđani u gradu Splitu, dogodili su se normalno. Očekujemo u nedjelju ujutro polumaraton gdje nam dolaze gosti iz 40 zemalja. Učinit ćemo sve kako bi bilo sve spremno da svi mogu normalno funkcionirati.

Podsjetimo, orkanska bura, koja od petka navečer puše na području Dalmacije, izaziva brojne probleme. Centar 112 Split je zbog orkanske bure na širem splitskom tijekom dvadeset sati zaprimio više od tisuću poziva, dok su vatrogasci oko 100 puta izlazili na teren uklanjajući stabla ili različite predmete s prometnica i vozila, a u Splitu je oštećeno dvadesetak automobila.

