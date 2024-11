Otkazi i smjene u bolnicama u Čakovcu i Zaboku, neki se brinu i za osobnu sigurnost: "Zaprimio sam anonimnu prijetnju"

Da je pedijatrica Andreja Filija nova ravnateljica bolnice, u Zaboku je već stara vijest. U ponedjeljak je odjeknula nova - da je zbog njezina imenovanja nekoliko pedijatara dalo otkaz. Glavno je pitanje hoće li bolnica ostati bez pedijatara.

Iz ravnateljstva bolnice nitko nije htio stati pred kamere, pa ni nova ravnateljica, za koju se još čeka suglasnost iz Ministarstva. Porukom je poručila kako nema drame.

U bolnici trenutačno rade četiri pedijatra i sedam specijalizanata.

Dvoje pedijatara dalo je otkaz, među njima i voditelj odjela. Predsjednik upravnog vijeća kaže da će raditi do 6. prosinca i onda će na godišnji, a zaposlenici bolnice su do kraja godine. I uvjerava da neće biti problema s odjelom pedijatrije.

"Mogu potvrditi da se na javni natječaj zasad javila jedna specijalistica pedijatrije koja je voljna vratiti se u OB Zabok. A javilo nam se još dodatnih pedijatara specijalista koji su ponudili svoje usluge da surađuju kao vanjski suradnici", rekao je Petar Vrančić, predsjednik Upravnog vijeća OB-a Zabok.

Ni voditelj odjela nije htio pred kamere. Odlaze li pedijatri zbog nove ravnateljice ili ne, ekipa Dnevnika Nove TV pitala je predsjednika upravnog vijeća, koji je razgovarao s voditeljem odjela.

"Ove insinuacije on je komentirao na način da su to novinarski napisi i insinuacije koje nitko ne može potvrditi. Evo, i to je ono što ja mogu iz svojeg razgovora s njim potvrditi", rekao je o svemu Vrančić.

U županiji smatraju da natječaj za ravnatelja bolnice nije u skladu sa statutom bolnice i zakonskim propisima.

"Na tu je činjenicu predstavnica županije u upravnom vijeću upozorila predsjednika upravnog vijeća i ostale članove. Međutim, oni su to ignorirali", podsjetio je Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije.



"Mi smo sukladno svim zakonskim propisima proveli redovitu proceduru surađujući sa svim kompletnim članovima upravnog vijeća", dodao je Vrančić.

Novi ravnatelj iz redova HDZ-a

Odjeknula je i vijest da pljušte ostavke i smjene u čakovečkoj bolnici nakon dolaska novog ravnatelja Nikole Hrena iz redova HDZ-a. On mailom odgovara kako napisi o smjenama nisu točni, da je razriješeno četvero zaposlenika s rukovodećih funkcija, ali nitko nije ostao bez posla. Dodaje da je četvero zaposlenika dalo ostavke na rukovodećim mjestima, ali ostaju raditi u bolnici.

"Koliko daleko idu moji oponenti, govori i činjenica da sam poštom na svom radnom mjestu primio anonimnu prijetnju, kojom mi se najavljuju daljnji pokušaji diskreditacije, i mene osobno i profesionalno. Iako na anonimne prijave i prijetnje inače ne reagiram, ovu smatram vrlo osobnom i ozbiljnom, zbog čega ću je prijaviti policiji na daljnje postupanje", najavio je Nikola Hren za Dnevnik Nove TV.

Sve ovo događa se u dvije županije koje su se najviše protivile tome da država bolnice preuzme u svoje ruke. Podsjetimo, početkom godine država je preuzela osnivačka prava nad općim i županijskim bolnicama.

Postavila su se nova vijeća, raspisani novi natječaji za ravnatelje, pa je došlo i do smjena čelnih ljudi bolnica. Kolar podsjeća da su zbog svega podnijeli ustavnu tužbu i dodaje da bi bilo logično da je odluka donesena prije nego što je zakon stupio na snagu.

"Mi smatramo da je taj zakon gdje nama su oduzeta upravljačka prava protuustavan i bit će vrlo interesantno vidjeti što će se dogoditi ako Ustavni sud donese odluku da smo mi u pravu", rekao je Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije

Ipak, ističe, i dalje će županija sufinancirati rad bolnice, pratiti projekte, sudjelovati u provedbi. Jer, kaže, to je zagorska bolnica.

