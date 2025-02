Članovi obitelji kandidatkinje za županicu Splitsko-dalmatinsku na mjestu seoske kuće gradili su bez građevinske dozvole. Objekt koji se danas iznajmljuje turistima prošle godine naslijedio je njezin suprug.

Kuće za najam - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Ja ne mogu odgovarati za postupke drugih ljudi, to je sasvim jasno. Ja samo želim reći da je on naslijedio tu kuću sa svim tim problemima imovinsko-pravnim, zaista je kompleksan slučaj po pitanju tih parcela koje se on stvarno trudi riješiti", rekla je Ivana Ninčević Lesandrić, nezavisna kandidatkinja za županicu SDŽ.

Ivana Ninčević Lesandrić Foto: DNEVNIK.hr

U Katunima u zaleđu Omiša prvi susjedi sjećaju se starog objekta.

"To je bila Bože moj štala, kao što na selu svatko ima. Za držati perad i blago jer se držalo tako prije", rekla je Rozarija.

"Do nje su ovamo bili mali kućari za prasce. A ta kuća bila je na dva kata. On čak nije na dva kata digao kuću. Sad bi tribalo ubiti nekoga koji je nešto napravio u ovoj državi. On je radio u gabaritima stare kuće", rekao je Marijan.

Dozvolu za turistički najam dobili su na temelju zahtjeva za legalizaciju koji je naknadno odbijen.

"Ovaj kaos koji je nastao, kad pogledate, država je zapravo suradnik. Tih 106.000 ljudi koji imaju privremene kategorizacije su zapravo, a ne znam, žrtve sustava, jer vama država kaže najnormalnije da vi možete to legalno iznajmljivati", rekla je Ninčević Lesandrić.

Podršku za kandidaturu od Centra Ivice Puljka ima i dalje.

"Njen teret je da je ona samo opterećena na neki način što joj se obitelj spominje da je radila nešto u selu. Ti ljudi nisu kandidati na izborima. Kandidat je Ivana Ninčević Lesandrić i ovo joj zapravo daje jedan dodatni legitimitet jer ponavljam, dobro je da mediji propituju, da mediji istražuju, ali činjenica da je ovo došlo do nekoliko medijskih kuća u paralelnoj koordiniraj akciji, pokazuje da je se zapravo boje", kaže Bojan Ivošević, dogradonačelnik Splita.

U stranci koju bivša saborska zastupnica želi pobijediti negiraju da imaju veze s tim.

"Mislim da je to, jedan spin koji se provodi. Mislim da je u interesu njenih potencijalnih kolicijskih partnera iz oporbe koji to zapravo i rade kako bi sami sebi omogućili bolji plasman na političkom tržištu", rekao je Stipe Čogelja, dožupan SDŽ-a (HDZ).

A u SDP- u, koji još razmišlja o podršci Ninčević Lesandrić, danas su odlučili da se o cijeloj situaciji neće oglašavati.

Pročitajte i ovo Na području Slunja Žena se šokirala kada ih je ugledala tijekom šetnje u blizini napuštenog objekta: Policija je odmah dojurila

Pročitajte i ovo vatikanske tradicije Što se događa kada umre Sveti Otac? Papa Franjo prekršit će stoljetnu tradiciju, ima dva zahtjeva