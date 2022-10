Nakon što je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković prozvao oporbu da pjeva pjesmice i samo smišlja kako bi srušila Vladu javio se Mostov Nikola Grmoja.

Premijer i predsjednik vladajuće stranke Andrej Plenković opetovao je nakon sastanka šireg Predsjedništva HDZ-a u središnjici stranke da je oporba istragu o plinskom biznisu u Ini iskoristila za igrokaz u Saboru s ispitivanjem bivšeg šefa JANAF-a i optuženika u istrazi USKOK-a Dragana Kovačevića "gdje bi se stvorila nekakva slika i predtekst za rušenje Vlade".

"To uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa, ali i to ćemo ispitati", rekao je Plenković.



Oporbu je nazvao neodgovornom i bezidejnom te je poručio da "ima nekoliko pjesmica – da je HDZ jednako lopovi, kriminalci, banda, zločinačka organizacija", pri čemu su sada "dodali i novi okvir – izdajnici veleizdajnici, kvislinzi".

"Oni nemaju ideje ni o čemu, jedino o čemu imaju ideju da su umreženi, povezani i da hoće lijepiti etikete nama i rušiti Vladu. Kad ne mogu dobiti na izborima onda hoće kreirati neko ozračje", rekao je Plenković i pobrojao SDP, Most i Domovinski pokret.



Plenković: ''Mi smo Vlada koja ne zna što su to izvidi, a oporba ima svoje pjesmice''

Dan koji bi mogao biti presudan za Plenkovića i Beroša: Nedostaje dokument koji bi Hrvatsku mogao doći glave

Nakon što ih je prozvao za ''pjesmice'', glas je pustio Nikola Grmoja iz Mosta, stranke koja je HDZ dvaput dovela na vlast.



Predsjednik Antikorupcijskog vijeća koji je sazvao sjednicu Vijeća na kojoj su zastupnici dva i pol sata ispitivali Kovačevića oglasio se na Twitteru napisavši: ''Zastrašujuća je ova večerašnja izjava premijera i najava istrage nad oporbom zbog oporbenog djelovanja. Kako Andrej Plenković to misli istraživati oporbu? Hoće li protiv nas upregnuti SOA-u, DORH i policiju? Kako nas misli zaustaviti u obavljanju onog što nam je posao?''

Zastrašujuća je ova večerašnja izjava premijera i najava istrage nad oporbom zbog oporbenog djelovanja. Kako @AndrejPlenkovic to misli istraživati oporbu? Hoće li protiv nas upregnuti SOA-u, DORH i policiju? Kako nas misli zaustaviti u obavljanju onog što nam je posao? — Nikola Grmoja (@NikolaGrmoja) October 10, 2022