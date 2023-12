Grmoja komentirao smjenu ministra Filipovića i ulogu Mosta u aferi, a ima i poruku za premijera: "Plenkoviću, dolazimo po tebe"

Premijer Plenković potvrdio je da je razriješio dužnosti ministra gospodarstva Davora Filipovića i njegova savjetnika Juricu Lovrinčevića zbog mogućeg, kako kaže, školskog primjera koruptivnog djelovanja vezanog za medijsko oglašavanje Ministarstva i političko komplotiranje.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić o tome je, ali i o ulozi Mosta u cijeloj situaciji, razgovarao s Nikolom Grmojom iz Mosta.

Jeste li znali da cijelo vrijeme iza ove priče stoji Jurica Lovrinčević, pitao je reporter.

"Pretpostavljao sam o kome se radi, tako da sam bio uvjeren da se radi o istinitim informacijama", rekao je Nikola Grmoja i dodao kako su dobili informacije i iz drugih izvora te provjeravali slaže li se sve.

Grmoja kaže i kako nikad nije bio u kontaktu s Lovrinčevićem i da ga je vidio jednom u životu na američkom nosaču zrakoplova u Splitu.

Naime, u ovu priču uključen je i Most. Premijer Andrej Plenković u utorak je novinarima kazao kako je prvi razlog za smjenu ministra sumnja na koruptivno djelo, a drugi razlog je taj što je bivši savjetnik bivšeg ministra preko novinara oporbi plasirao informacije.

"Većina afera koja je izašla u javnost izašla je zbog sukoba unutar HDZ-a", kazao je Grmoja.

Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV je li u ovom slučaju Most bio oružje, Grmoja odgovara: "Ja nisam oružje. Da biste bili oružje, morate biti iskorišteni, a oni bi profitirali. Niti jedna od sukobljenih strana nije profitirala."

"Plenković je još premijer do izbora. Vidjet ćete što će biti na izborima. Mislim da je ljudima sada jasno, pogotovo nakon afere plin za cent i ove afere pola-pola, da oni javnim novcem idu potkupljivati medije, a dio novca još izvlače sebi", smatra Grmoja, a Krešića je zanimalo je li ovo Fimi Media Mosta. Grmoja tvrdi kako Most nije imao koristi od ove situacije.

"Nije plaćeno da se Most gura u prvi plan. Na Mreži TV mene su proglasili Redikulom godine, tako da ne znam kakva je to promocija. To je klasična HDZ-ova televizija gdje je dio ljudi gostovao kako bi se naštetilo ovoj drugoj struji koja je suprotstavljena. Jedan i drugi kartel je nastradao. Otišao je Barbarić, Vujnovca smo izveli pred svjetla reflektora. Sad je svima jasno da je taj čovjek gospodar Hrvatske", kaže Grmoja.

Mostovac dodaje i kako je njihova "oporbena taktika bila jasna".

"30 ministara je otišlo. Plenković je još premijer. Rekao sam da mora otići Filipović, ali naša je glavna meta Plenković", kaže Grmoja.

Krešića je zanimalo kako će postupiti ako istraga pokaže da su curile neke povjerljive informacije. Grmoja kaže kako je spreman ići u zatvor zbog informacija s kojima je izašao u javnost.

Hoćete li se baviti samim sobom na antikorupcijskom vijeću, pitao ga je reporter Dnevnika Nove TV.

"Nisam napravio ništa koruptivno, ali sam svakoga tko mi je došao s inforamcijama štitio", odgovara Grmoja.

Komentirao je i prepiske komunikacije koje su se počele objavljivati u utorak. Grmoja kaže da ne zna kako su te poruke dospjele u javnost, ali pretpostavlja da ih je objavio novinar koji je i snimio razgovor s Lovrinčevićem, Marin Vlahović.

"Nema me u tome, sva moja korespodencija može se slobodno objaviti", kaže Grmoja koji se s Mostom priprema za nadolazeće izbore.

"Plenkoviću, dolazimo po tebe", poručio je za kraj Grmoja.

