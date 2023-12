"Ispada da je premijer Filipovića smijenio zbog odabira suradnika, a on sam je gotovo 30 puta u slučaju ministara odabrao krivo"

Nacional je objavio transkript u kojem savjetnik Davora Filipovića Jurica Lovrinčević, kako tvrde, trguje utjecajem i za sebe pokušava iznuditi dio državnog novca putem lokalne Mreže TV. Oglasili su se i iz USKOK-a i potvrdili provođenje izvida.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković smijenio je ministra, a tom odlukom Lovrinčević prestaje biti posebni savjetnik u kabinetu ministra. U popodnevnim satima o svemu se obratio medijima.

"Razlog i povod moje odluke su saznanja koja smo vidjeli u medijima prvo u tjedniku pa jednom dnevniku. Sadržaj te korespondencije koje smo imali prilike vidjeti između savjetnika bivšega ministra i jednog novinara je takav da smo svi zajedno ostali zgroženi", rekao je premijer.

"Postoji nulta tolerancija kada se radi o političkoj nelojalnosti, a ne kada se radi samo o korupciji"

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina bio je popodne na premijerovoj press konferenciji.

"Na primarnoj razini ona nije neočekivana. Radi se o dosta uvjerljivim dokazima za dosta teške krimene i potencijalno korupcijske krimene - trgovanje utjecajem, potrošnju javnog novca. S druge strane i politički krimen, prikrivenog šurovanja s opozicijom i u takvim okolnostima jasno je da premijer nema više povjerenje ni u ministra ni u njegova najbližeg suradnika", pojasnio je Biočina u Dnevniku Nove TV.

"No s druge strane, kada vidimo kako je Plenković tako brzo reagirao ostaje pitanje zašto to nismo vidjeli i u nekim ranijim slučajevima. Kada malo idemo u povijest od svih tih silnih smjena koje je imao u svojoj Vladi, vidjet ćemo s iznimkom slučaja Banožić i Horvat da u pravilu uvijek su te smjene išle vrlo vrlo sporo. Dva puta smo samo vidjeli da premijer munjevito postupa. Prvi put kada je smijenio Mostove ministre i drugi put sada. Oba slučaja imaju jednu zajedničku crtu, a to je političke nelojalnosti. Tu se stvara jedan neugodan dojam, a to je da postoji nulta tolerancija kada se radi o političkoj nelojalnosti, a ne postoji nulta tolerancija kada se radi samo o korupciji", dodao je Biočina.

Ispada da je premijer Filipovića smijenio zbog odabira suradnika, a on sam je gotovo 30 puta u slučaju ministara odabrao krivo.

"Govorio je o tome premijer, ali nije baš dao dobro objašnjenje dijelom i zbog toga što ga je teško dati jer fali elementarna logika. Ako je ministar odgovoran za biranje svojih suradnika, po toj istoj logici i premijer odgovoran za odabir svojih što su u ovom slučaju ministri. Premijer je rekao da se mora negdje povući crta, a čini se da se ta crta povlači kod toga da nema nekoga tko bi njega pozvao na odgovornost", rekao je novinar.

Ova afera zapravo se čini kao nastavak afere Plin za cent koja nikad nije dobila svoj epilog.

"Sasvim sigurno to je povezano. Vidimo u konačnici tu komunikaciju koju premijer doživljava kao politički krimen, izdaju. Vidjeli smo da se ona odvijala upravo zbog te afere. Mi tu nikad nismo dobili jasan epilog", istaknuo je.

"Ono što je zanimljivo je da ključni akteri barem sa državne strane, dakle šef HROTE-a, uprave HEP-a i ministar, svi su sada bivši, a nitko nije bivši zbog te afere. Moguće je da ćemo na koncu vidjeti i taj epilog u danima koji slijede. No treba za kraj reći, nije problem kako je premijer reagirao danas nego je pitanje zašto je to iznimka i može li taj način brzog obračuna sa svim takvim pojavama postat standard jer ovaj današnji slučaj je nedvojbeno iznimka", zaključio je Biočina.

