Rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića okončana je u petak rano ujutro nakon gotovo 11 sati žustre polemike između vladajućih koji su ga branili i oporbe koja je do samoga kraja ukazivala na brojne razloge zbog kojih premijer mora otići s dužnosti.

Anka Mrak Taritaš (Glas) rekla je da najdugovječniji premijer mora otići jer ga ne zanima puno rasprava niti ga je briga za sve koji slušaju, više od 6000 ljudi koji žive u dvije tisuće kontejnera. Prozvala ga je za manjak volje, znanja i vizije, ali i manjak osjećaja za ljude i zemlju.

Hrvatska je, kazala je, po svim kriterijima zadnja u EU, osim po smrtnosti od raka, po čemu smo među prvima. Za zdravstvo je rekla da su najveći problem pacijenti, koji ne dobivaju usluge kad trebaju, pacijenti koji bi trebali znati sve protokole pa ako je nešto promašeno "sorry nisi znao". Zamjerila je premijeru što nije ostao do kraja na raspravi, iako su to redovito radili svi ministri o čijem se opozivu raspravljalo.

Nikola Grmoja (Most) rekao je da je premijer oko 22 sata pobjegao sa svog opoziva, što dosad nisu imali priliku vidjeti. "Afere su od vaše političke stranke napravile političku crkotinu, ugušili ste se u vlastitoj korupciji", rekao je Grmoja.

Nedostatak političke hrabrosti

Nedostatak političke hrabrosti premijeru je zamjerila i Sandra Benčić (Možemo), kazavši ministrima koji su ostali na raspravi da joj je žao što imaju šefa koji je na svom jedinom opozivu podvio rep i otišao, a njih ostavio da izgledaju kao igrači u igri detekcije - tko je AP.

Potez Peđe Grbina izazvao buru među HDZ-ovcima: "Poštovani AP..."

Za oporbu različitog spektra koja je na inicijativu Domovinskog pokreta pokrenula raspravu, rekla je kako je jasno da nemaju ništa zajedničko osim toga što žele zaustaviti korupciju i što smatraju da glava te hobotnice treba otići.

Poručila je kako se govorilo da će Plenković transformirati HDZ i izliječiti ga od korupcije ali je nastavio i usavršio politiku zarobljavanja države - od imenovanja članova neovisnih tijela do izbora državne odvjetnice koja je izabrana od većine i brani je većina.

Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) nastavio je nabrajati "smrtne grijehe", upozorivši na obrambenu sigurnost kao značajan problem zbog zanemarivanja vojne obuke.

Hajdaš Dončić o izvješćima sigurnosnih službi i propustima u slučaju Platak, otkrio je i je li mu ikad netko prijetio: "Jedan na jedan uvijek mogu"

Vi ste dosta otporni na činjenice

Krunoslav Katičić iz Kluba zastupnika HDZ-a rekao je da su svi prigovori oporbe bez argumenata, ustvrdivši da ih u političkom smislu može razumjeti jer sedam godina Vlade frustrira, a pod vodstvom HDZ-a su ostvareni svi strateški ciljevi.

Oporbi je poručio da će se na godišnjicu napada na Ukrajinu znati tko je na pravoj strani te ju je citirajući jednog građanina prozvao što ne daje svoje politike, umjesto da traži smjenu bez šanse da uspije.

Benčić mu je odgovorila da su imali niz prijedloga, ali su ih odbili vladajući, koji godinama ne prihvaćaju prijedloge, primjerice da se regulira rad agencija za naplatu potraživanja.

Marko Pavić (HDZ) uzvratio joj je da puno priča, ali ne pokazuje rezultate. U Zagrebu ste napravili nered sa smećem, poskupjeli cijene vode, proveli ste jedino projekte bivše vlasti, rekao je.

Salve smijeha u Saboru: "Kolegice Radolović, bit ću veoma otvoren...", "Znam da biste vi voljeli da ja s vama šetam po ministarstvima"

"Vi ste dosta otporni na činjenice", odgovorila mu je Benčić i dodala da je grad Zagreb napravio pet cjelovitih obnova zgrada i radi šestu, a toliko je država uspjela sagraditi na Baniji, rekla je Benčić.

Posljednji je za govornicu došao je Arsen Bauk (SDP) i pozdravio troje nazočnih potpredsjednika Vlade u Sabornici, poručivši kako bi bilo teško zamijeniti predsjednika kojeg nema čak da je došlo i 15 potpredsjednika Vlade.