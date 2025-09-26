Nezamislivo je nova stvarnost! Nazivaju ga žestokim ksenofobom i rasistom, a sada je na putu da postane premijer

Nigel Farage je na putu da postane premijer, pokazuje anketa po izbornim jedinicama koju je provela agencija YouGov, a koja otkriva razmjere sloma Konzervativne stranke.

Anketa je provedena na uzorku od 13.000 ispitanika u posljednja tri tjedna.

Stranka Reform U.K. Nigela Faragea osvojila bi 311 od ukupno 650 mjesta – samo 15 manje od potrebne većine od 326.

U praksi, bilo bi gotovo nemoguće da itko osim Faragea osigura podršku najvećeg broja zastupnika i time postane premijer.

Stranka Reform UK je značajno poboljšala svoju poziciju od lipnja, kada je prethodna YouGovova projekcija pokazivala da im nedostaje 55 mandata do većine. Najnovije prognoze sugeriraju čak 306 novih zastupničkih mjesta u odnosu na sadašnjih pet – što bi bio najveći rast u povijesti britanskih izbora, piše Sky News.

Katastrofa za Laburiste i Konzervativce

Manje od godinu dana nakon što je Keir Starmer ostvario povijesnu pobjedu, laburisti bi izgubili oko dvije trećine svojih postojećih zastupnika, spustivši se sa 411 mandata na svega 144. To bi bio gori rezultat i od onoga iz 2019. pod Jeremyjem Corbynom (202 mjesta), te najslabiji rezultat stranke još od 1931. godine.

Može li Farage biti spriječen?

Teoretski, konzervativci bi se mogli udružiti s laburistima, liberalnim demokratima, Zelenima, Plaidom, SNP-om, progresivnom ljevicom i zastupnicima iz Sjeverne Irske kako bi glasali protiv Farageova premijerskog mandata. No u praksi je to vrlo malo vjerojatno. Čak i ako bi se suzdržali od glasanja, Farage bi i dalje imao dovoljno zastupnika da postane premijer, piše Sky News.

Tko je Nigel Farage?

Kada je 2016. godine Velika Britanija izglasala izlazak iz Europske unije, najzadovoljniji je vjerojatno bio upravo Nigel Farage. Njegova politička karijera, započeta 1999. godine, bila je uvelike obilježena borbom za napuštanje EU.

Farage je još 1978. postao član Konzervativne stranke, no tek se 21 godinu kasnije ozbiljnije uključio u politiku, kada je izabran u Europski parlament kao predsjednik UKIP-a. Tada je pred svojim kolegama izjavio da mu je cilj izvesti Veliku Britaniju iz Europske unije – cilj koji je ostvario 17 godina kasnije.

Tijekom višegodišnjeg mandata u Europskom parlamentu, Farage je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, često daleko od tipične briselske suzdržanosti. Vrijeđao je druge zastupnike, a osobito je ostao zapamćen po izreci da tadašnji predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy ima karizmu mokre krpe i da nitko u Europi nije čuo za njega.

Farage je redovito pozivao na više demokracije u Europi, a svoju najveću priliku dočekao je 2015. kada su britanski Konzervativci pobijedili na izborima s obećanjem referenduma o članstvu u EU.

Brexit – ispunjenje životnog cilja

U žestokoj kampanji, rame uz rame s Borisom Johnsonom, Farage je postao neformalni vođa tabora za napuštanje Unije. Dana 23. lipnja 2016. godine 51,89 posto birača glasalo je za Brexit.

Farage je ubrzo pokrenuo novu kampanju, zahtijevajući izlazak iz EU bez većih kompromisa. Istovremeno je u srpnju 2016. napustio UKIP, što je označilo pad te stranke, koja je dvije godine ranije pobijedila na europskim izborima. U studenom 2018. osnovao je Brexit Party, preteču današnjeg Reform UK-a, na čijem je čelu i danas.

Kada je Hrvatska ulazila u EU, Farage je govorio da ulaziimo u novu Jugoslaviju.

Njegovi kritičari za njega govore da je ksenofob i rasist.

U srpnju je Farage organizirao kampanju "Britanija bez zakona", tvrdeći da se ljudi boje hodati Londonom nakon 21 sat, da "horde neprovjerenih muškaraca", odnosno tražitelja azila, prijete ženama, te da zločini poput krađa prolaze nekažnjeno. Upozorio je da se dijelovi zemlje suočavaju s "ništa manje nego društvenim kolapsom".

Sljedećeg mjeseca najavio je "Operaciju Obnove Pravde", plan za deportaciju šest stotina tisuća ilegalnih migranata.