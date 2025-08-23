Farage najavio masovne deportacije: "Ne mogu biti odgovoran za despotske režime diljem svijeta"

Bivši zagovornik brexita Nigel Farage predstavio je u subotu planove o "masovnoj deportaciji" migranata koji su prešli La Manche u malim plovilima ako njegova stranka Reform UK formira sljedeću britansku vladu.

U intervjuu za subotnje izdanje Timesa, Farage je rekao da će povući Veliku Britaniju iz Europske konvencije o ljudskim pravima i potpisati sporazume s Afganistanom, Eritrejom i drugim zemljama podrijetla o vraćanju ilegalnih migranata.

"Možemo biti ljubazni prema ljudima, možemo biti ljubazni prema drugim zemljama ili možemo biti vrlo strogi prema drugim zemljama... Mislim, američki predsjednik Donald Trump je to dokazao prilično sveobuhvatno", rekao je Farage.

Na pitanje zabrinjava li ga da bi tražitelji azila mogli biti ubijeni ili mučeni ako ih se vrati u zemlje s lošim stanjem ljudskih prava, Farage je rekao da ga više brine prijetnja koju, po njegovom mišljenju, tražitelji azila predstavljaju za Britance.

"Ne mogu biti odgovoran za despotske režime diljem svijeta. Ali mogu biti odgovoran za sigurnost žena i djevojčica na našim ulicama", rekao je.

U Britaniji se posljednjih tjedana redovito održavaju manji prosvjedi ispred hotela u kojima su smješteni tražitelji azila, dijelom potaknuti zabrinutošću za javnu sigurnost nakon što su neki migranti optuženi za seksualni napad.

Šire ankete pokazuju da imigracija i azil najviše zabrinjavaju javnost, a potom gospodarstvo, a stranka Reform UK, koja je osvojila pet mjesta na prošlogodišnjim izborima, predvodila je nedavne ankete o podršci birača.

Prošle godine je 37.000 ljudi, uglavnom iz Afganistana, Sirije, Irana, Vijetnama i Eritreje, došlo u Britaniju iz Francuske prešavši La Manche u čamcima. Ukupan broj porastao je za četvrtinu u odnosu na 2023. godinu.

Oko dvije trećine ljudi koji su na taj načini stigli zatražilo je azil i zahtjevi su im prihvaćeni, a samo tri posto ih je deportirano, prema podacima koje je analiziralo Sveučilište u Oxfordu.

Farage je rekao Timesu da će ukinuti pravo na traženje azila i ukinuti mogućnost osporavanja deportacije za one koji su stigli malim brodovima i to promjenom postojećeg zakonodavstva o ljudskim pravima i isključivanjem Velike Britanije iz ugovora o izbjeglicama, pozivajući se na nacionalnu izvanrednu situaciju.

"Cilj ovog zakona su masovne deportacije", rekao je Farage te dodao da "masovna kriza" koju su izazvali tražitelji azila potiče bijes javnosti.

Times je izvijestio da Farage želi postaviti prihvatne centre za 24.000 migranata u zračnim bazama po cijeni od 2,5 milijardi funti i provoditi po pet deportacijskih letova dnevno.

Ako to ne uspije, tražitelji azila mogli bi biti zadržani na otoku Ascension, britanskom teritoriju u južnom Atlantiku, kako bi se poslala simbolična poruka, rekao je Farage.