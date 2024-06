VIDEO/FOTO Djevojka (25) zalila Nigela Faragea napitkom, on kaže: "Moj milkshake privlači sve ljude na skup"

Na fotografijama se vidi da je piće iz McDonald’sa, a navodno je riječ o milkshakeu.

U ponedjeljak je Nigel Farage šokirao svojom najavom o tomu da će voditi stranku Reform UK i da će se kandidirati na izborima, što je velik udarac za premijera Rishija Sunaka čija Konzervativna stranka u anketama prilično zaostaje za laburistima.

Another angle of Farage getting drink thrown at him. pic.twitter.com/JTqBQN91Ly — Mukhtar (@I_amMukhtar) June 4, 2024

Farage je najpoznatiji kao političar koji je bio jedan od najistaknutijih zagovaratelja izlaska Velike Britanije iz Europske unije.

🚨 BREAKING: Nigel Farage has just had a pint of beer thrown in his face in Clacton pic.twitter.com/GDruD4C8eN — Politics UK (@PolitlcsUK) June 4, 2024

Činilo se da nije ozlijeđen dok su ga odvodili pripadnici osiguranja, a nešto kasnije je nasmijan pozirao u video snimci objavljenoj na X-u na kojoj u ruci drži McDonald'sovu šalicu i kaže: "Moj milkshake privlači sve ljude na skup."

My milkshake brings all the people to the rally. 🙌 pic.twitter.com/SqF9XonuAg — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 4, 2024

Ministar unutarnjih poslova James Cleverly osudio je incident i nazvao ga neprihvatljivim.

Predsjednik stranke Richard Tice napadačicu je nazvao "maloljetnim moronom", dodavši da njezin potez neće zastrašiti stranku te da će joj incident samo pomoći u osvajanju stotina tisuća glasova. Policija je objavila da je privela 25-godišnju djevojku osumnjičenu za napad.

Nije prvi put da je Farage dobio milkshake u lice. U svibnju 2019., dok je vodio kampanju za stranku Brexit u Newcastleu, jedan ga je muškarac zalio istim napitkom. Napadač je priveden i priznao je krivnju. Morao je platiti čišćenje odijela kao odštetu.

