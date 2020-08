Ako ste očekivali zbog koronavirusa očekivali pad cijena nekretnina, prevarili ste se. Cijene su kao da smo u blagostanju, a ne recesiji. Za sada u svemu najbolje prolaze podstanari u Zagrebu jer nema turista pa su se vlasnici okrenuli sigurnijem prihodu.

Ni korona ni potres Tanju Gregić nisu odvratili od potrage za stanom. Očekivala je znatno niže cijene kvadrata nego prošle godine, ali se prilikom obilaska stanova neugodno iznenadila.

"Više mi je smetalo što ljudi za stanove koji nisu adekvatni traže prevelike iznose. Za neku novu gradnju, visokokvalitetnu gradnju, nikome nije teško izdvojiti traženi iznos, ali za neke stanove iz 50-ih, neke limenke i tako dalje, cijene su zaista prenapuhane", rekla je.

Stari se stan od oko 50 kvadrata na zagrebačkoj Knežiji prije nekoliko godina mogao kupiti za 55 tisuća eura, lani za 110 tisuća, a danas za 99 tisuća. Ni potres ni koronakriza još nisu srozali napuhane cijene jer građani i dalje kupuju i po tim cijenama.

"O generalnom padu ne možemo govoriti. Trebamo vidjeti što će biti u devetom mjesecu, kad prođe turistička sezona. Do pada neće doći, ali do normalizacija hoće i to jedino u vidu omjera stare i nove nekretnina", rekla je Antonija Mikšić, agentica za nekretnine.

Ministarstvo za subvencije čeka smjernice proračuna

Kako doznajemo, namjera u Ministarstvu graditeljstva je da novi krug stambenih poticaja krene na jesen i to najvjerojatnije već u rujnu. No, prvo se čekaju smjernice proračuna za iduću godinu kako bi u Ministarstvu bili sigurni da će u državnoj blagajni biti novca za subvencije.

Kupaca itekako ima, o čemu svjedoče kreditni posrednici. Brojni već spremno čekaju službenu objavu iz Ministarstva.

"Interesa za stanove ima. Primijetili smo povećani interes kod naših klijenata za izgradnju kuća, pogotovo u ovom roku. Za ovaj rujanski rok ljudi su već u ožujku počeli pripremati svu dokumentaciju", rekao je kreditni posrednik Hrvoje Travnikar.

Drastično je pala turistička potražnja te se brojni stanovi za dnevni najam sada nude za dugoročni najam pa će budući podstanari proći jeftinije i lakše naći stan: "Cijena se smanjila za jedno desetak posto", rekla je Mikšić.

Velikih spuštanja cijena neće biti dok god traju subvencije

O cijenama nekretnina smo uživo u Dnevniku Nove TV razgovarali i s Ivanom Bižanovićem iz Udruženja poslovanja nekretninama. On je rekao da cijene još nisu pale jer tržište još uvijek funkcionira.

"Interes za nekretninama postoji i dalje, ali je veći za novogradnjom nego za nekretninama koje su stradale u potresu", rekao je Bižanović

"Ako budu i padale, možda će na jesen biti mala korekcija cijena. To će većinom biti kod rabljenih, odnosno starih nekretnina", dodao je.

Također je rekao da na cijene utječu i državne subvencije.

"Dva kruga poticaja koji dolaze od strane države malo utječu na prodaju nekretnina na način da ljudi čekaju termin za prijavu", rekao je Bižanović te dodao da misli da do smanjenja potražnje koja bi prodavatelje natjerala da snizi cijenu neće biti dok god traju subvencije.

