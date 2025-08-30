VIDEO/FOTO Kaos u Dalmaciji: Potopljene ceste, slijevaju se bujice, odronio se komad stijene

Snažno nevrijeme stvorilo je probleme diljem Jadrana, a obilni grmljavinski pljuskovi su, kako je i najavljeno, pogodili jug Hrvatske.

Velike količine kiše izlile su na uže gradsko područje, od Gruža do povijesne jezgre, gdje su zabilježene bujice i slapovi, objavio je portal dubrovački.hr.

Na cestama su se stvorile bujica i voda je prodrla u dvorišta i niže objekte. Najveće poteškoće zabilježene su u naseljenim područjima gdje odvodni sustavi nisu mogli primiti toliku količinu oborina. Ljudi su pokušavali spriječiti prodor vode, a komunalne službe su izašle na teren zbog sanacije štete i odčepljivanju odvodnih kanala, piše portal LIKE Metković.

Na državnoj cesti D8, u mjestu Dubci, došlo je do odrona stijene na cestu, izvijestila je Slobodna Dalmacija.

Vatrogasci na terenu

Zbog obilne kiše, koja je u petak navečer padala na širem riječkom području, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno društvo Novog Vinodolskog obavili su 10-ak intervencija, od kojih najviše ispumpavanja vode iz pet stambenih objekata u Rijeci.

Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš rekao je da su od ponoći pa do šest sati ujutro vatrogasci imali desetak intervencija. Ispumpavali su vodu iz pet stambenih objekata u Rijeci te intervenirali u poplavljenoj ulici u Rijeci i izvlačili jedan automobil.

"Vatrogasci DVD-a Novi Vinodolski su intervenirali u dva poplavljena poslovna prostora te na jednoj poplavljenoj prometnici", kazao je Gauš.