Ona je Sabina Tandara Knezović. Neustrašiva reporterka od čijih pitanja zaziru mnogi političari. Svoju karijeru na Novoj TV gradi već 18 godina, a njezin je prilog o ptičjoj gripi otvorio je prvi Dnevnik Nove TV 10. listopada 2005. Sa Sabinom, koja je ove godine nominirana za Večernjakovu ružu, detalje o njezinoj karijeri pretresla je Matea Slogar.

Prvi Dnevnik otvorio je prilog o ptičjoj gripi novinarke Sabine Tandare. Trenutka emitiranja prvog Dnevnika dobro se sjeća.

"Svi skupa smo bili grozno nervozni, htjeli smo da to sve bude savršeno, ti prilozi su morali biti smontirani doslovce dva sata prije emitiranja emisije, ali kad je sve završilo neću nikad zaboravit kako smo svi bili sretni", ispričala je Sabina Tandara Knezović, reporterka Informativnog programa Nove TV.



U informativnom programu Nove TV je od samih početaka. Već 18. godinu ovdje radi, a evo kako je tekao njezin put.



"U početku jesam malo svaštarila, počela sam pomagati kolegama u vanjskoj, onda kao što vidite malo sam radila ptičje gripe i laganije teme dok nisam prešla u politiku koja se dogodila vrlo brzo, počela sam pratiti predsjednika Mesića i to je trajalo sve do kraja njegovog mandata i zapravo s njegovim odlaskom sam se ja tako reći preselila na Markov trg i počela pratit parlamentarne stranke", prisjeća se.



Sabinin jedan dan na poslu nije nimalo jednostavan, iako ga ova dugogodišnja reporteka odrađuje s neviđenom lakoćom.

"U principu moj dan počne na Markovu trgu, cijeli dan nasnimavam, nisu samo izjave iz Sabora nego su često i neke izjave koje moramo snimiti i na nekakvim drugim lokacijama. Dolazim u redakciju, sklapam prilog, vrlo često taj dan imam i razgovor u studiju. U međuvremenu moram otići u šminku, sjesti u studio", priča reporterka.

Na upit ima li ikad tremu pred intervju odgovora: "Pa ne mogu reći da sam svaki put bez treme, to je sasvim normalno i to je ono što te drži pod adrenalinom, ti razgovori su ono što ja najviše volim u ovom poslu i tu sam nekako za ovim stolićem doma".

Ona ispituje pitanja koja se samo rijetki usude, a ono što je karakterizira su britkost i hladna glava.

"Ljudi su ti koji to hoće čuti i onda nekako uvijek misliš da si u funkciji građana, njih to zanima, zašto ona ja to ne bi pitala - nema zabranjenih pitanja", rekla je.

U posljednje vrijeme ima rubriku Razotkrivanje, a na pitanje kako je vidjeti političare s te neke druge privatne strane odgovara: "To je nešto što me toliko veseli raditi da ne mogu objasniti. Izvučem iz njih njihovu totalno drugu stranu, i sama si mi rekla za jednog političara da nisi mislila da je tako zabavan, oni se sami potrude pokazati ljudima da nisu tako strogi i učmali kako djeluju inače u svakodnevnom životu".

Najdraže Razotkrivanje bilo joj je s Veljkom Kajtazijem, jer je to bilo jako zabavno za raditi i bilo je puno smijeha.

Prilozi, javljanja uživo, razotkrivanje, izborne emisije, nema u čemu se Sabina nije okušala. A ove godine ova svestrana reporterka nominirana je za Večernjakovu ružu.

"To jutro ja u Saboru i Ivana Pezo Moskaljov mi pošalje poruku ruža i srce. Ja gledam i mislim - ova je poludjela i napišem ha, a ona meni - nominirana si za Večernjakovu ružu. Uopće to nisam očekivala i jako mi je drago, ali me toliko šokiralo da su premijer i ministar koje sam čekala taj dan u Saboru prošli pored mene koliko me ta vijest pozitivno šokirala. Sama nominacija je velika čast", poručila je.

Zato ne zaboravite ovu vrhunsku reporterku podržati svojim glasom u trci za Večernjakovu ružu. Uz nju, nominirani su Dnevnik Nove TV te glumica ''Kumova'' Mirna Mihelčić

