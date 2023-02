Je li u javnom nastupu pretjerano agresivna, je li ikad razbila gitaru, što misli o Vladimiru Putinu, premijerovim optužbama da je putinofilka te zašto je prihvatila nadimak Kata Šmajser, od Katarine Peović otkriva reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Na političkoj sceni pojavila se na posljednjim predsjedničkim izborima s čvrstim, lijevim političkim uvjerenjima, koje ni za milimetar nije promijenila do danas. Katarina Peović ugostila je Hrvoja Krešića u svom domu usred priprema za saborsku raspravu o Zakonu o pomorskom dobru.

Premijer Andrej Plenković optužuje je da je u glibu, a ona mu jasno poručuje: "Možda smo mi u glibu, ali mi bi na plažu. Ljudi to osjećaju kao zadnju liniju obrane."

Osim malog glinenog Marxa na polici kojeg joj je napravilo dijete, Peović se pohvalila i svojim gitarističkim sposobnostima koje godinama nije obnavljala. Nakon toga, ekipu Dnevnika odvela je do Filozofskog fakulteta u Zagrebu. "Na mjesto zločina", našalila se.

Nema boljeg mjesta za debatranje o demokraciji, a za onu direktnog tipa, tvrdi da je ostvariva. Osim zemalja kao što je Švicarska, prakticiraju je i oni u Radničkoj Fronti. "Kod nas nema vođa, nema elite", tvrdi Peović.

Borba protiv elita jedan je od glavnih predznaka njene političke aktivnosti, tako da su kritike da je putinofilka, pojašnjava, potpuno promašene.

"Radnička Fronta je i prije agresije na Ukrajinu kritizirala Vladimira Putina kao vođu čvrste ruke kako bi se to s puno sentimenta opisalo na desnici. Oni su pljeskali tom vladaru koji donosi nazad tradiciju. Mi smo to uvijek kritizirali tako da je to potpuno smiješno."

To što je ponekad kritiziraju da je agresivna pripisuje tome što je nekima teško što se pojavilo neko žensko koje hrabro progovara o svojim stavovima. A nadimak koji su joj dali - Kata Šmajser, prirastao joj je srcu.

"Ako to stoji za neku borbenost, stajanje uz pravednost, uz neke vrijednosti radništva, borbe za ljudska prava - OK. Jasno mi je da neki to koriste i u negativnom kontekstu, ali ja sam prigrlila taj nadimak. Sad me zovu tako i doma!"

