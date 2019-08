Jedan pozdrav, a mnoštvo tumačenja. Pravna struka, policija, politika, pa ni javnost još uvijek se nisu dogovorili oko toga što sporni pozdrav točno predstavlja i kada na njega treba represivno reagirati.

Sutkinja prekršajnog suda u Slunju Nada Turkalj, prošle godine je odlučila - u pjesmi Bojna Čavoglave, poklik ''Za dom spremni'' ne potiče na mržnju.

Odlučivali su tako i drugi sudovi, barem kada bi do njih stigla prijava - pa se pjesma nastavila izvoditi punih 28 godina.

''Ona nije ni malo sporna, ne krši nikakav zakon, to ste vjerojatno vidjeli zadnjih godina kad je bila proganjana i kad je na kraju oslobođena u sudskim presudama i policija naravno više ne piše ni prijave'', rekao je Thompson 1. kolovoza.

Priznaje to i policija. Pa je odustala od pisanja prijava. ''Mi smo naravno sukladno toj sudskoj praksi vidjeli i uvidjeli da u nekim slučajevima nema elemenata sudskih prekršaja, pa nismo podnosili prijavu'', rekao je Josip Ćelić, zamjenik glavnog ravnatelja policije .

''Ja mislim da je to vrlo slab argument'', rekao je Ivan Turudić, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.

No, to ne može biti alibi policiji za nepostupanje, smatra i odvjetnik Branko Šerić: ''Policija treba postupati na način da podnosi prekršajne prijave, da ustraje do kraja, ne da unaprijed odlučuje koga treba goniti, da li goniti ili ne, da li prijavljivati. Dakle policija ne smije voluntaristički postupati''.

Pitanje koje se nameće je - hoće li prva osuđujuća, pravomoćna presuda išta promijeniti? ''Dok ne bude donesena ili ako ne bude donesena nijedna drukčija presuda suprotna ovoj, to će biti ustaljena sudska praksa. Međutim, ne znamo se kako će se stvari dalje razvijati'', rekao je Turudić.

A razvijale bi se lakše kad bi se zakon promijenio. ''Trebalo bi se taksativno navesti što se to smije pjevati, što ne smije. to doduše nije naročito izraz neke slobodarske države koja uvodi popis zabranjenih knjiga ili zabranjenih pjesama, ali očigledno kod nas stvari ne mogu drukčije funkcionirati'', kazao je Turudić.

Kako bi raščistili situaciju oko korištenja tog pozdrava, ali i crvene zvijezde i komunističkih simbola, premijer Andrej Plenković osnovao je Vijeće za suočavanje s prošlošću. Oni su donijeli svoje preporuke, no Vlada ih nikada nije ozakonila. Gdje je zapelo, pokušali smo doznati i danas - no iz Vlade na naš upit nisu odgovorili.



