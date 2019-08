Predsjednički kandidat Miroslav Škoro komentirao je u četvrtak u Aljmašu za N1 osuđujuću presudu Visokog prekršajnog suda vezano za uzvik "Za dom spremni" i pjesmu "Bojna Čavoglave", rekavši kako odluke suda treba uvažiti i provesti u djelo, no smatra da smo u nekim stvarima pogriješili i malo zakasnili.

Visoki prekršajni sud donio je presudu u lipnju ove godine da je makarski pjevač Mario Rosa, u kolovozu 2015., na proslavi 20. obljetnice vojno redarstvene operacije Oluja u Makarskoj, počinio prekršaj uzvikom "Za dom spremni", objavili su jučer mediji. Time je Visoki prekršajni sud, navode mediji, potvrdio odluku nižeg suda, da je izvođenjem pozdrava "Za dom spremni" (ZDS) u sklopu pjesme "Bojna Čavoglave", čiji je autor Marko Perković Thompson, prekršen Zakon o prekršajima o protiv javnog reda i mira.

"Sud je sud, treba ga slušati. Mislim da smo mi u nekim stvarima malo pogriješili i zakasnili. Ne mi, nego ovi koji su se odlučili obnašati vlast u datom trenutku. Ta pjesma je bila nešto što se najnormalnije izvodilo na HRT-u i bezbroj puta dnevno od 1991. pa nadalje. Mislim da je tada trebalo reagirati. Mislim da nije dobro reagirati 'post festum. Ako nekome treba 28 godina da nešto shvati, onda imamo problem sa shvaćanjem", rekao je za N1 Škoro, koji je na blagdan Velike Gospe bio u marijanskom svetištu u Aljmašu.

Nemam problem s uzvikom ZDS

Na novinarski upit također je rekao kako nema problem s uzvikom "Za dom spremni" u toj pjesmi jer je to integralni dio pjesme i ona je tako zaštićena.

To je integralni dio pjesme, ona je tako zamišljena, to je insignija koja se nalazi na odori HOS-a i jednostavno to je regularna postrojba hrvatske vojske, dodao je Škoro.

Upitan rekao je i kako odluku suda treba uvažiti i provesti u djelo. "Ako netko misli drugačije i želi napraviti nešto drugačije, kandidara se, dođe na vlast i ukine sve to skupa. Do tada ne treba biti licemjeran - danas je to ovako, a sutra onako. To nije dobro i ne vodi narod nikuda. Osim toga narodu je dosta te hajke i čeprkanja po povijesti", zaključio je Škoro.

Dodao je da bi u Aljmašu bio i da nije predsjednički kandidat te da njegov dolazak na današnju svetkovinu Velike Gospe nema veze s njegovom kandidaturom. (Hina)