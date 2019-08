Donesena je presuda kojom je izvođač pjesme "Bojna Čavoglave" pravomoćno prekršajno kažnjen zbog javnog izvikivanja pozdrava "Za dom spremni" na njezinu početku.

Visoki prekršajni sud u pravomoćnoj presudi navodi da je pozdrav "Za dom" i "Za dom spremni" korišten i kao službeni pozdrav ustaškog pokreta NDH koji je nastao od fašizma i koji je utemeljen na rasizmu i time simbolizira mržnju prema ljudima različite rase, vjerskog i etničkog identiteta.

"Bez obzira na žalbene navode da je otpjevao pjesmu na način kako je ista objavljena u izvornom tekstu pjesme 'Bojna Čavoglave' i koja je objavljena u Službi zaštite autorskih muzičkih prava Hrvatskog društva skladatelja, okrivljenik je mogao i trebao biti svjestan mogućeg negativnog utjecaja izvikivanja ovog izraza i trebao se suzdržati od takvog ponašanja", stoji u obrazloženju presude Visokog prekršajnog suda koju potpisuje predsjednik tročlanog sudskog vijeća Siniša Senjanović, piše Jutarnji list.

"Činjenica da je navedeni pozdrav dio autorskog umjetničkog djela", stoji dalje u presudi, "ne mijenja činjenicu da simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti, te da je protivan odredbi članka 39 Ustava RH koji zabranjuje svako pozivanje ili poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, ili bilo koji oblik nesnošljivosti.

Opisano ponašanje svakako doprinosi stvaranju atmosfere u kojoj se utječe na javni red i mir na način da se ohrabruje druge na izražavanje mržnje i na nasilje, odnosno stvara latentna opasnost, nelagoda i uznemirenost kod osoba koje na spadaju u većinsku etničku ili vjersku skupinu".

Nije kažnjen Thompson

Visoki prekršajni sud pravomoćnu presudu je donio 13. lipnja ove godine te je prvostupanjskom sudu uručio 17. srpnja. Tom presudom nije kažnjen izvorni izvođač i autor "Bojne Čavoglave" Marko Perković Thompson, nego lokalni pjevač iz Makarske Mario Roso koju je Thompsonovu budnicu s pripadajućim pozdravom izveo na jednom od trgova u Makarskoj prilikom obilježavanja 20. obljetnice akcije Oluja.

Visoki prekršajni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je Roso kažnjen na novčanu kaznu od 765 kuna i plaćanje sudskih troškova u iznosu od 200 kuna. Za ovaj se prekršaj mogla izreći i kazna od 30 dana zatvora, ali se sud odlučio za blažu, novčanu kaznu, piše Jutarnji list.

"Platio sam kaznu, nije da me ona nešto financijski potresla, ali sam ljut. Ljut sam jer su me kaznili ni zbog čega. Ja osobno ne mislim da je to uvredljiv pozdrav, ali sada ne znam kako se ponašati. Pjevao sam je i ove godine na obljetnici Oluje, ali bez pozdrava. Neka kažu je li ta pjesma zabranjena ili nije. Ili neka kažu da je ne smijem izvoditi ja, a Thompson smije", kazao je Roso.

Pjesmu je, kazao je, 2015. otpjevao po narudžbi organizatora, Mjesnog odbora Rapac-Zelenka. "Tu pjesmu sam otpjevao 2015. na traženje svećenika, gvardijana, onog istog koji se ove godine slikao s Plenkovićem u Sinju. On je poželio, a ja sam otpjevao", rekao je Roso.