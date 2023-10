Netko je s četiri metra visokog križa u Zadru ukrao kip Isusa: "Mislim da je to čisto huliganstvo, ali i sotonizam"

Nestao je tijekom kolovoške noći. I od tada do danas, gubi mu se svaki trag. Brončani kip Isusa netko je skinuo s četiri metra visokog križa u Zadru.

"Mislim da je to strašno i nedopustivo, i da je to grozan čin, da je netko ukrao korpus Isusa", rekla je Jagoda Šarunić Gulan, dok je Zoran dodao: "Ja mislim da je to čisto huliganstvo, ali i sotonizam, moguće."

Kip visok metar i pol, na to je mjesto vraćen 2003. godine. Materijalno, vrijedi nekoliko tisuća eura. No župnik fra Jurica Galić je rekao da kip za vjernike ima veću duhovnu vrijednost.

Ako se originalni kip ne nađe, planiraju pronaći neko alternativno rješenje. Za nepoznatim počiniteljem traga i policija.

S kojeg je točno mjesta ukraden kip i što sve poručju mještani - pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Jurišić.

