"Možda primamo pravi, a možda i lažni novac. Sve je to isto": Zemlja preplavljena krivotvorenim kovanicama eura

"Na početku su svi pazili i provjeravali kovanice od dva eura", kaže konobar Endrit. On i njegovi kolege stavljali su kovanice pod svjetlo ili ih bacali na stol i provjeravali kako zvuče. "Sada više to ne radimo ... možda primamo pravi, a možda i lažni novac. Sve je to isto".

Količina kovanica od dva eura u opticaju je ove godine dramatično porasla, kažu vladine agencije.

Kosovo i susjedna Crna Gora nisu dio eurozone, ali svejedno koriste euro.

U laboratoriju u Prištini stručnjaci su u prvoj polovici godine provjerili više od 30.000 lažnih kovanica eura, u usporedbi s 4451 u istom razdoblju lani..

"Kvaliteta ide od vrlo loših do jako dobrih", rekla je Vjollca Mavriqi, radnica u laboratoriju.

"Ranije kovanice nisu bile magnetske kao što su sada, prije su imali problema s gramažom, ali sada posve odgovaraju pravima", dodala je.

Policija kaže da su prošle godine tužiteljima prijavili 804 slučaja krivotvorenja, a do danas ove godine 486 slučaja.

U travnju su uhitili muškarca i ženu koji su iz Sjeverne Makedonije na Kosovo unijeli 10.600 komada krivotvorenih kovanica od dva eura.

Brojni Albanci na društvenim mrežama objavljuju videa u kojima nude lažne kovanice za 10 do 20 posto vrijednosti pravoga eura.