VIDEO/FOTO Užasni prizori! Tone mrtve ribe prekrile kanal, smrdi na 10 kilometara: "To je poluraspadnuta riba, prijeti razvoj bolesti"

Užasni prizori uginule ribe i nesnosan smrad šokirali su ribiče koji su u petak došli na retenciju Lisičine kod Voćina. Jezero je potpuno isušeno, a ogromna količina ribe ostala je iza brane u bujičnom potoku koji vodi prema Dravi. Grozni prizori koje su zatekli ribiči vide se i na snimkama koje prikazuju mrtvu ribu kako leži u kanalu u tek 30-ak centimetara vode koja otječe dalje.

"U tom potoku se napaja i stoka. Tamo je bilo nekoliko tona mrtve ribe. To je već poluraspadnuta riba koja ne može isteći odande jer je voda istekla iz jezera i u potoku se voda spustila na razinu koja je inače, znači oko 30 centimetara. Svih tih 30 centimetara debljine na mjestima je uginula riba", opisuje užasne prizore Damir Tankosić iz Ribočuvarske službe virovitičko-podravske županije i Zajednice športskih ribolovnih udruga Orahovica, Čačinci, Zdenci, Crnac i Voćin.

"Navodno je branu podigao djelatnik iz firme Brana d.o.o. iz Virovitice, po nalogu Hrvatskih voda. Međutim, Hrvatske vode tvrde da one nisu dale nalog. Navodno su ujutro u 5 sati došli sanirati uginulu ribu. Ali to je razvučeno već skoro 20 kilometara dalje na ulazak u Dravu", zabrinuto priča Tankosić.

Ribočuvar kaže da je to već treći put u 10 godina da netko dolazi i u potpunosti ispušta vodu iz jezera bez da, kaže, obavijesti ribočuvarsku službu ili onoga tko gospodari vodama, a to je ribolovna udruga Virovitičko-podravske županije.

"Mi poribljavamo svake godine to jezero i to smo dužni čuvati po zakonu. Međutim, nas nitko ni o čemu nije obavijestio, nego su naši članovi ribiči primijetili da nema vode i pozvali nas. Ni jedna inspekcija se nije javila. Policija je rekla da to nije u njihovoj nadležnosti, kasnije su mi rekli da su razgovarali s Hrvatskim vodama koje su im rekle da će oni riješiti problem. Nema se šta rješavati. Problem je nastao i ne može ga se riješiti. Može se samo sanirati da ne dođe do razvoja raznih bolesti nizvodno", rekao nam je Damir Tankosić.

Ribočuvari su incident prijavili inspektoratima, pripremili su fotografije i elaborat te dopis o ekocidu.

"Ne znam tko je odgovoran, svi peru ruke od toga, koga god smo pokušavali kontaktirati. Sada idemo vidjeti tko to tamo sanira i po čijem naređenju", kaže Tankosić.

No, stvar bude još i gora, navodno se ispušta voda i u 10 kilometara udaljenom jezeru.

"Dobio sam informaciju da se jezero 10 kilometara dalje isto ispušta. Sad idemo i na drugu lokaciju da vidimo zašto se tamo ispušta voda i tko je to odobrio, a da mi nismo obaviješteni. Isto to se i tamo može dogoditi, a to jezero je promjera oko 12,5 kilometara, znači šest do sedam puta veće površine, a isto je toliko i više ribljeg fonda u njemu", zaključuje Damir Tankosić.

