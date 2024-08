VIDEO Kaos i beznađe: Zastrašujući udar na civile u ruskom gradu, ima mrtvih i puno ozlijeđenih

Pet osoba je ubijeno, a 46 ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na jugozapadni ruski grad Belgorod kasno u petak, rekao je lokalni guverner. Vjačeslav Gladkov je također kazao da je 37 osoba, uključujući sedmero djece, prevezeno u bolnicu.

Video snimljen kamerom za automobile i objavljen na društvenim mrežama prikazuje eksploziju drugog automobila dok se kreće po cesti. Nekoliko sekundi kasnije dolazi do eksplozije s druge strane ceste.

Ukrajina proteklih nekoliko mjeseci redovito napada Belgorodsku oblast i druge pogranične regije u Rusiji.

Ukrajina i Rusija tvrde da ne napadaju civile namjerno u ratu koji je započeo kada je Rusija poslala tisuće vojnika u susjednu zemlju u veljači 2022. Moskva invaziju naziva "posebnom vojnom operacijom".

Ukranian Artillery targeting civilians as usual. They did this during the 8 yr Donbass war, and still do to this day. Belgorod,Russia Dashcam catches a deliberate mrls attack on civilian cars traveling on the highway with several being completely obliterated. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/Yx6VAtqqSl

Footage of the attack on Belgorod yesterday



According to Governor Gladkov: "As a result of the shelling of Belgorod, five civilians were killed and 46 civilians were wounded. Now 37 people are in hospitals, seven of them are children, one child is in serious condition."



In the… pic.twitter.com/ZzZmauwnK9