Nestašica važnih lijekova u Hrvatskoj: Pacijenti imaju nekoliko mogućnosti

Brojni građani koji su došli po terapiju umjesto lijeka koji inače koriste dobili su opciju da uzmu drugi lijek istog sastava. Nekih lijekova nema i neće ih biti još neko vrijeme.

Tri velike farmaceutske kompanije najavile su nestašicu za jaki antibiotik, nekoliko lijekova za srce, artritis te nestašicu lijeka protiv leukemije. Neće ih biti do konca ožujka.



"Trenutačno u Hrvatskoj imamo oko 180 nestašica. Fali lijekova iz raznih skupina. Pričalo se o antibioticima i lijekovima za kašalj, ali fale i lijekovi za srce, dijabetes...", kaže Ana Gongola iz HUP-Udruge proizvođača lijekova.



Od 4000 odobrenih lijekova na tržištu svaki se barem jednom nađe u nestašici.

"Bitno je da ljekarne stvaraju dovoljne zalihe. Kad je nestašica jednog proizvođača, mi u ljekarni imamo mogućnost izdati istovjetni lijek istog sastava drugog proizvođača na recept koji pacijent ima", rekla je Emilija Horvat iz Gradske ljekarne Zagreb.

Iz HALMED-a poručuju da za sve vrste lijekova za koje je najavljena nestašica ima nešto zaliha, ali i zamjenskih lijekova. Za pacijente s kroničnim bolestima opcija je i interventni uvoz.

"U svakoj ljekarni na određeni recept može se zatražiti, ako lijek nije dostupan u Hrvatskoj, a dostupan je na nekom drugom tržištu, da se napravi hitni interventni uvoz. To se nekad može napraviti u roku od 24 sata", rekla je magistra farmacije Arijana Meštrović.



Uzrok nestašica najviše se krije u cijeni.

"Imamo tisuće lijekova koji koštaju do 10 eura. Tu je proizvodnja vrlo neisplativa i zbog toga pojedini proizvođači odustaju. Čim jedni odustaju, potražnja i pritisak kod drugih se povećava i onda oni povremeno ne mogu isporučiti", objasnila je Gongola.

Stoga i građani moraju sudjelovati, ali mnogima je to skupo. Primjerice, za neke je 15 eura nadoplata, a to je dosta za umirovljenike.

Nestašice nisu problem samo u Hrvatskoj već i šire, a za najugroženije skupine lijekova proizvođači će s resornim ministrom i sjesti za stol.

