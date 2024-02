Nestašica popularnih lijekova: Razlog iznenadio i farmaceute

Najveća domaća farmaceutska tvrtka izvijestila je o nestašici poznatih lijekova za smirenje, što su pripisali "neočekivano povećanoj potražnji".

Prema izjavi tvrtke Jadran Galenski laboratorij iz Rijeke, došlo je do nestašice lijeka Temelor 2,5 mg tablete koje sadrže lorazepam. Razlog za to je navodno iznenadna povećana potražnja. Lijek neće biti dostupan na tržištu do 25. ožujka, tvrde u JGL-u, a vijest je prenijela Danica.

Pročitajte i ovo Doktorirala s najvišim ocjenama Prva svjetska gramatika romskog jezika djelo je Katarine Katavić: "Jezik je prelijep, htjela sam ga prikazati što bolje mogu"

Lorazepam je lijek koji se koristi za ublažavanje tjeskobe i kratkoročno liječenje stresom uzrokovane anksioznosti, kao i za pomoć u spavanju kod poteškoća uzrokovanih tjeskobom.

Farmaceutski div Sandoz također je prijavio nestašicu lijeka Sanval 10 mg filmom obloženih tableta, u pakiranjima od 20 i 30 tableta u blisteru, koji sadrže zolpidem tartrat. Proizvodnja će biti obustavljena do kraja travnja zbog problema u proizvodnji.

Pročitajte i ovo krvoločan čin Vlasnici traže pomoć, netko je ubio Leona i Bjelku: "Ovo je čisto ubojstvo, ti su se psi igrali s djecom, nisu bili agresivni"

Sanval spada u grupu lijekova nazvanih hipnotici, djeluje na mozak i pomaže kod problema sa spavanjem. Koristi se kratkotrajno za liječenje poteškoća sa spavanjem kod odraslih osoba.

Kada je riječ o psihofarmacima, lijekovima koji utječu na živčani sustav, najveća potrošnja zabilježena je u Vukovarsko-srijemskoj (270) i Koprivničko-križevačkoj županiji (267 definiranih dnevnih doza na tisuću stanovnika).

Izvještaj pokazuje visoku potrošnju i u Virovitičko-podravskoj (265) i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (239). S druge strane, najmanje lijekova za živce se troši u jadranskim županijama, posebno u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.