Prva svjetska gramatika romskog jezika djelo je Katarine Katavić: "Jezik je prelijep, htjela sam ga prikazati što bolje mogu"

Kada je Katarina Katavić počela učiti romski jezik nije imala priručnik kakav postoji za sve druge jezike.

Predstavila se na romanićibu, a upravo je ona autorica prve sustavne i cjelovite povijesne gramatike romskoga jezika u svijetu.

"Ja sam samo radila ono što volim, što me jako zanima i to je samo od sebe došlo. Od djetinjstva su me jako zanimali strani jezici. Meni je njihov jezik prelijep i htjela sam ga prikazati što je bolje moguće", rekla nam je dr. sc. Katarina Katavić.



Diplomirala je germanistiku i indologiju, sveučilišna je profesorica i poslijedoktorandica.

Romsko jezično bogatstvo

Romski kao neistražen jezik bio je tema njezinog doktorskog rada. Obranila ga je s najvišom ocjenom pa pretočila u knjigu.



"Ovakav uspjeh se teško mogao predvidjeti. Ja sam bio uvjeren da će to biti dobar rad, ali ovo je nadmašilo oćekivanja. Rijetko kad sam imao studenta ili kandidata na doktorskom koji bi tako savjesno, uporno, sustavno, disciplirnirano i pametno radio i obrađivao građu", izjavio je dr.sc. Mislav Ježić, Katarinin mentor.

Prikazuje jezično bogatstvo koje su Romi uspjeli očuvati kroz brojna stoljeća.



"Ja bi zaista rekla, da ova ocjena koju je dala struka za njenu knjigu, da nema vjerojatno ni na jednom jeziku boljeg priručnika na romskom jeziku od ovog. To bi nekako bila i naša ocjena. Napravila je zaista vrijednu knjigu koja je odraz njenog zaista kvalitetnog rada i velike ljubavi i truda", tvrdi Maja Grubišić iz saveza roma Kali Sara.



Njezina glavna misija je, kaže Katarina, bila napisati knjigu kakvu je i sama željela imati tijekom studija. A iz nje sada mogu učiti svi.

"Ja volim izazove. To mi je bilo jako teško naučit taj jezik, a htjela sam ga naučiti. Odlučila sam se prihvatiti tog izazova. Bez jezika nema identiteta", izjavila je Katavić.

Poznaje mnoštvo jezika

Kao prava zaljubljenica u jezike poznaje ih zavidno puno. Engleski, Njemački, Sanskrt, Staroperzijski, Urdski, Arapski i Hindu koji smo imali prilike i čuti.



"Što vam se sviđa u Hrvatskoj?" pitala je Katarina Meenu Krishan na Hindu jeziku.

"Ne mogu reći što mi se ne sviđa, jer sve mi se sviđa. Ovdje živim već otprilike godinu dana", odgovorila je Dr. Meenu Krishna.

Upravo njezin priručnik mogao bi postati podloga za standardizaciju romskog jezika na globalnoj razini, što je tema rasprava među lingvistima.



"Romski standrardni jezik se može napraviti, samo je pitanje hoće li on ući u upotrebu medu govornicima, kako će ga različiti govornici svih dijelova svijeta prihvatiti", tvrdi Katarina.



A kao međunarodno priznata znanstvenica već sada je pridonijela romskoj zajednici, ali i ostavila trag u promociji hrvatske romistike, indologije i lingvistike.

