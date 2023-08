Nema gužve na zagrebačkim bazenima: Većina njih opet ne radi

Vrućina ne posustaje, a većina zagrebačkih bazena još je na servisu, koji se uobičajeno obavlja u ljetno doba godine.

Iz ustanove Upravljanje sportskim objektima napominju da će vanjski bazeni i dalje biti na rasoplaganju svim korisnicima.

Bazen Jelkovec na servisu je bio od 15. do 30. srpnja, a bazen Iver od 5. do 19. kolovoza.



Servisni su radovi u tijeku na ostalim bazenima:

BK Utrina od 19. 8. do 3. 9.

Sportski park Mladost od 1. 8. do 3. 9.

BK Svetice od 31. 7. do 11. 9.

Zimsko plivalište Mladost od 16. 8. do 2. 9.



Riječ je o redovitim servisnim radovima propisanima Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.

Pravilnikom je utvrđen opis radova koji se moraju odvijati na bazenskim kupalištima, a uz dio obveznih radova prema Pravilniku, u vrijeme servisa kupališta odvijaju se godišnji servisi rasvjete bazena, eventualni građevinski popravci, soboslikarski radovi i svi potrebni radovi kako bi objekti neometano funkcionirali.

Servisni radovi unutarnjih bazena provode su u navedenom periodu kada su otvoreni vanjski bazeni kako bi korisnici cijelu godinu imali pristup bazenima.

Mnogi se ipak i ove godine pitaju je li žega najbolje vrijeme za remont bazena.

Iz ustanove Upravljanje sportskim objektima napominju da je posjećenost unutarnjih bazena tijekom ljetnih mjeseci znatno smanjena u odnosu na ostatak godine zbog završetka školske godine te početka godišnjih odmora, uslijed čega je manje učenika, studenata i građana na bazenima.

U istom periodu, dodaju, prestaje održavanje državnih i međunarodnih natjecanja ali i trenažnih procesa brojnih udruga, te klubova i saveza koji su većinski korisnici bazena u sklopu Programa javnih potreba.

Slijedom svega navedenog, zaključuju, zbog najmanjeg pritiska korisnika ljetni period idealan je za provođenje servisa unutarnjih bazena.