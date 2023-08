Smanjene su zalihe krvi: Posebno nedostaju dvije krvne grupe

Samo jedna doza može spasiti čak tri života. Krv nije moguće proizvesti na umjetan način i jedini izvor toga lijeka je čovjek. Stoga je čin darivanja krvi iznimno važan.

''Zbog smanjenja stanja zaliha molimo darivatelje svih grupnih grupa, pogotovo A i 0, da se odazovu darivanju krvi'', objavio je Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM).

Zalihe krvi (Foto: HZTM)

Pročitajte i ovo raste broj zaraženih Zbog korone jedna bolnica ograničila posjete: "Nema panike, ali..."

Pročitajte i ovo prevezen u bolnicu Brutalan napad u centru grada: Napali dostavljača zbog slike na majici pa je razderali

Darivanju krvi može pristupiti svaka osoba dobrog općeg zdravstvenog stanja, u dobi od 18 do 65 godina - do 60 godina ako krv daruje prvi put, tjelesne težine iznad 55 kilograma - sukladno tablici procjene volumena krvi, tjelesne temperature do 37 °C uz uvjet zadovoljenja i ostalih kriterija za darivanje krvi.

Krv možete darivati u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu (HZTM) svakim radnim danom od 7:30 do 19 i subotom od 7:30 do 15 sati i na akcijama darivanja krvi koje organiziraju Gradska društva Crvenog križa.

Muškarci mogu darivati krv svaka tri mjeseca (do sedam dana ranije), a žene svaka četiri mjeseca (do sedam dana ranije).