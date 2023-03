Netko do nekretnine dolazi i prijevarama. Naime, nakon što je u emisiji Provjereno objavljena priča o sve unosnijim nekretninskim prijevarama putem doživotnog, odnosno dosmrtnog uzdržavanja, reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić pokušala je provjeriti zašto se ti ugovori ne mogu raskinuti po žurnom postupku.

Bilo da se radi o prijevari, nezadovoljstvu ili neispunjavanju uvjeta iz ugovora do njegovog razvrgavanja mogu proći i desetljeća, iako je riječ o mahom starijim osobama. Pa iako izmjenu zakona traže i umirovljenici i pučka pravobraniteljica, Ministarstvo tek poručuje kako će se dio zakona promijeniti.

Sedamdesetosmogodišnja Nataša Papeš već sedam godina, nepokretna, pokušava raskinuti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, no sudovi su neumoljivi.

"Sud odugovlači da ja umrem. Svi moji svjedoci su umrli", rekla je Papeš reporterki Provjerenog Barbari Majstorović Ivezić. Perina nevjenčana supruga Štefica još je 2005. sa svojom kćeri sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju.

"Niti je vodila brigu o higijeni, niti o zdravstvenim potrebama, niti je vodila brigu o prehrani", kaže Pero Štrbak. Zato je Štefica sedam godina pokušavala raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju. Umrla je prije kraja postupka, a kći se upisala na stan.

Đuka Katrić je, pak, u jednom danu ostao bez svega misleći kako susjedi potpisuje dozvolu za kanalizaciju. "Nisam pročitao, ali to je ona. Tamo smo došli, kaže evo to ti je ta kanalizacija, to potpiši, i doviđenja", kaže on.

Zbog svega toga, pučka pravobraniteljica mjesecima od Ministarstva pravosuđa traži izmjenu dvaju zakona, onog o obveznim odnosima i zakona o parničnom postupku.

"Mislim da bi bilo dobro uvesti registar tako da se zna tko te ugovore sklapa, ograničiti broj ugovora koje može sklopiti jedna osoba kao pružatelj uzdržavanja, ali isto tako treba mijenjati zakon o parničnom postupku tako da postupci raskida budu žurni", poručuje pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

No Ministarstvo tvrdi - žurnost ovisi o sudu, ne o zakonu, osnovali su radnu skupinu i na ostalo odgovorili priopćenjem.

Koja je razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju? Izbjegnite zamke koje vode u prijevaru

"Ministarstvo pravosuđa pristupit će izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima kojim će se dodatno urediti pitanja vezana uz ove vrste ugovora s ciljem njihovog učinkovitijeg i bržeg rješavanja".

Za pravobraniteljicu je sporno i samo ime tipa uzdržavanja.

"To je zbunjujuće, treba promijeniti imena tih ugovora da se odmah na prvu vidi o čemu je riječ. Najjednostavnije - opasniji je za staririje osobe su Ugovori o dosmrtnom uzdržavanju, jer onda nekretnina odmah prelazi na pružatelja, a ne nakon što je umro", kaže pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Možda baš zato u ostatku Europe ugovori o dosmrtnom uzdržavanju niti ne postoje.



U Hrvatskoj je, zbog nepostojanja registara nemoguće doznati koliko je takvih ugovora sklopljeno. Zna se samo da je lani kod javnih bilježnika i na sudovima potpisano oko osam tisuća ugovora o uzdržavanju - što doživotnog, što dosmrtnog, a možda među njima ima i potpunih prevara - poput one Đukine.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.