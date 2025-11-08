Neki će se jako razveseliti vremenu pred nama: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Ono što će mnoge vjerojatno najviše obradovati jest da će na kopnu u nedjelju biti manje magle i niskih oblaka, a samim time i više sunčanih razdoblja u popodnevnim satima. Sunčano će biti i na sjevernom Jadranu dok u Dalmaciji treba računati na lokalne pljuskove, osobito na jugu.

Više se frontalnih sustava premješta Europom – i sjeverom i jugom i zapadom kontinenta, a imamo i nekoliko ciklona od kojih je za nas najznačajnija ona u centralnom Sredozemlju, koja je već u subotu donijela malo kiše u istočnu Slavoniju i južnu Dalmaciju, a u nedjelju će još malo.

Ujutro će u kopnenim krajevima ponovno biti magle i niskih oblaka. Češće i više na zapadu gdje će se i dulje zadržavati, a manje u Slavoniji i tamo će se zato malo ranije razvedravati. Na Jadranu dvije različite slike vremena – sjever će biti sunčaniji, a jug oblačniji. Granica će biti oko Šibenika. Južnije od toga lokalno su mogući kraći pljuskovi. I oni su vjerojatniji na otocima.

Na obali će puhati slab do umjeren vjetar – na sjeveru bura, a u Dalmaciji levant i jugo. I jutro će ponovno biti pomalo svježe - u unutrašnjosti s najnižom temperaturom od 2 do 5, a na Jadranu od 9 do 13.

Oko podneva će se u većini središnje Hrvatske djelomično razvedravati tako da ćemo poslijepodne imati više sunca nego posljednjih dana. Ipak, lokalno može ostati oblačno, uz sumaglicu - najveća vjerojatnost za to je u Banovini i Moslavini. Temperatura će rasti do 10, 11, a ponegdje i 12 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomično će se razvedravati već prije podne, tako da će tu u drugom dijelu dana biti više sunčanih razdoblja, uz umjerenu naoblaku. Puhat će vrlo slab vjetar, promjenjiva smjera, a temperatura će biti od 10 do 13.

U Istri, Primorju i na Kvarneru obilje sunca i pretežno vedro nebo. Samo rijetko uz malo oblaka. Bit će najsunčaniji dio Hrvatske u nedjelju. Bura će do podneva oslabjeti i onda će zapuhati maestral, a zatim navečer ponovno bura - većinom će biti umjerena, samo pod Velebitom i jaka. Temperatura će biti oko 17.

U Gorskoj Hrvatskoj malo više oblaka, no i ondje će biti barem djelomice, a u Gorskom kotaru i pretežno sunčano. Temperatura će rasti do vrijednosti između 9 i 12 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji će se još naoblačiti poslijepodne, osobito na jugu i ondje raste vjerojatnost za prolaznu kišu i kraće lokalne pljuskove, dok će na sjeveru i dalje biti sunčanih razdoblja. Sjevernije od Splita puhat će umjerena bura, južnije levant i jugo, a onda će se navečer bura proširiti na cijelu obalu. Najviša dnevna temperatura 17, 18 stupnjeva.

U novom tjednu na kopnu ponovno magla i niski oblaci. U ponedjeljak malo kiše mjestimice može pasti u Srijemu. Zatim u utorak i srijedu većinom suho, ali uz veću vjerojatnost za dulje zadržavanje magle. Vjetar će biti vrlo slab, a temperatura bez veće promjene, uglavnom oko 3 stupnja ujutro te oko 10 poslijepodne.

Na Jadranu promjenjivo oblačno, u ponedjeljak na jugu Dalmacije lokalno još može biti ponekog pljuska. Zatim u utorak i srijedu posvuda sunčanije. Početkom tjedna puhat će umjerena bura. Potom će u utorak vjetar Oslabjeti i vratit će se uobičajena cirkulacija - noću i ujutro puhat će burin, a poslijepodne maestral. Najniža temperatura ovih dana bit će oko 10, a najviša oko 17 Celzijevih stupnjeva.

U svakom slučaju, većinu sljedećeg tjedna obilježit će stabilno vrijeme. U unutrašnjosti takve prilike prate magla i niski oblaci koji će ponovno biti česti i dugotrajni, dok će na Jadranu biti više sunca uz uglavnom suho vrijeme, osim u ponedjeljak kad će na jugu još biti lokalnih pljuskova. Krajem tjedna nazire se jugo i novo zatopljenje. Tad je na sjevernom Jadranu moguća kiša, no za pouzdaniju prognozu treba pričekati još koji dan.