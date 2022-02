U sektoru obrazovanja odjeknula je velika vijest, naime, u javno savjetovanje pušten je Pravilnik Ministarstva znanosti i obrazovanja prema kojem bi sve srednje škole mogle uvesti i prijemni ispit.

Na prijemnim ispitima tražila bi se posebna znanja iz nastavnih predmeta važnih za tu školu. Prijemni ispiti bi nosili maksimalno 10 bodova, a to bi omogućilo i onima koji nemaju sve petice da upišu željenu školu.



Kako doznajemo, bude li sve prema planu prijemni ispiti bi mogli zaživjeti već od iduće školske godine.

No, neke srednje škole već imaju prijemne ispite, a kakva su njihova iskustva provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš. Naime, takve su škole postale prestižnije među učenicima i roditeljima, a jesu li donijele razliku razgovoru s Golešom kazao je Damir Jelenski, ravnatelj zagrebačke Gimnazije Tituša Brezovačkog.



Ta je srednja škola odlučila uvesti razredbene ispite prije četiri godine, sada ih provode već petu, jer jedna generacija je upisala 135 učenika na 104 slobodna mjesta. Razlog? Dobro poznat.



''Zbog superinflacije odlikaša nismo mogli napraviti razliku između svih 135 učenika koji su se prijavili. Stoga smo morali upisati razred više, a kako naša škola ne trpi toliki broj učenika, morali smo sljedeće godine napraviti razredbene ispite kako nam se ne bi opet dogodio preveliki priljev učenika'', objasnio je ravnatelj Jelenski.



Istaknuo je da već desetak godina upisuju učenike koji su zaista odlični i to i pokazuju svojim rezultatima u učenju i pri upisima na fakultete: ''Razredbeni ispiti napravili su malu diferencijaciju između boljih i najboljih. Pomažu ipak razlučiti učenike koji su u osnovnoj školi dobili više-manje ocjene kojima se progledalo kroz prste i učenika koji su pokazali da znanje doista i posjeduju. Stoga razredbeni ispiti imaju svoju svrhu''.



Komentirajući najnovije izmjene, Jelenski je istaknuo da im je najbitnija promjena pet bodova u 10 bodova, naime, kako je objasnio: ''U dosadašnjoj praksi i prema dosadašnjem Pravilniku moglo se na razredbenom ispitu maksimalno dobiti dodatnih pet bodova, a sada na inicijativu koja je krenula iz XV. Gimnazije (MIOC - op. a.) i Gimnazije Tituša Brezovačkog predlaže se da to bude 10 bodova kako bi bilo lakše učenicima koji doista imaju više znanja, a u školi su imali zahtjevnije profesore koji nisu olako davali ocjene da bi oni ipak mogli upisati željenu gimnaziju s više znanja. Do sada je trebalo otprilike 40 do 50 bolji test napisati od konkurencije što nije baš jednostavno, a sada će to biti moguće i radujemo se tome''.



No, Jelenski smatra da nije potrebno da sve škole uvedu prijemne ispite jer mnoge škole nemaju isti problem: ''Taj problem se pojavljuje samo u onim školama u kojima se prijavljuju odlikaši s 5.0 - kada ne bi bilo toliko učenika s 5.0, taj problem uopće ne bi postojao jer bi se moglo napraviti razilke na drugu decimalu. No, sve dok ima sada već i više od 10 posto učenika koji su osnovnu školu završili s 5.0 ne postoji drugi način nego razredbeni ispit''.

