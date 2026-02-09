Ministar stao na kraj nagađanjima o radu nedjeljom, stigle reakcije: "Nesretni smo i nezadovoljni"

Male obiteljske trgovine u Hrvatskoj neće moći raditi nedjeljom, potvrdio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Naglasio je da je Hrvatska dominantno katolička zemlja i da nedjelja služi svetkovanju dana Gospodnjeg i provođenju vremena s obitelji.

Prema ministru, zabrana rada nedjeljom nije uzrokovala financijske gubitke ni za tvrtke ni za proračun, jer se promet prelio na subotu i ponedjeljak.

Obrtnička komora apelirala je da se obiteljski obrti izuzmu od ograničenja, ističući da se trgovačka društva ne mogu uspoređivati s obrtima zbog različitih regulativa.

Udruga Glas poduzetnika također traži mogućnost rada nedjeljom za sve trgovačke subjekte.

Građani su podijeljeni: neki smatraju da je zabrana dobra jer omogućuje odmor i obiteljsko vrijeme, dok drugi misle da bi trgovine ipak trebale raditi.

Ministar Šušnjar poručuje da će tržište biti ravnopravno za sve i da neće biti diskriminacije prema pravnom obliku poslovanja. Udruga Glas poduzetnika zatražila je sastanak s ministrom kako bi iznijeli svoje prijedloge i zahtjeve s terena.

