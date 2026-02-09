Sramotni simboli iscrtani na sportskoj dvorani: "Neće nas umoriti na tom putu borbe"

Nacistička zastava, koju su nepoznati počinitelji tijekom noći iscrtali na vanjskom zidu sportske dvorane Dinko Lukarić u Rijeci, uklonjena je. Odmah nakon dojave rano ujutro policija je obavila očevid, a gradonačelnica Iva Rinčić naložila hitno uklanjanje zabranjenih simbola sa sportske dvorane.

Razlozi i počinitelji toga suludog čina za sada nisu poznati, a sporni je grafit bio vidljiv iz obližnjih nebodera i s riječke zaobilaznice.

"Ja osobno i u ime grada Rijeke osuđujem korištenje nacističkih simbola koji su se jutros pojavili, nažalost, na sportskoj dvorani kojom upravlja Rijeka sport, Dinko Lukarić, i odmah smo poduzeli pravne radnje. Policija je napravila očevid i pristupilo se uklanjanju", potvrdila je gradonačelnica Rinčić.

Iva Rinčić Foto: Dnevnik Nove TV

"Neće nas umoriti na tom putu borbe protiv netrpeljivosti i protiv nasilja u javnom prostoru. Pozivamo dakako građane da se uključe prije svega u smislu prijave ovakvih pojava simbola mržnje i jednako tako sve odgovorne da poduzmu sve odgovarajuće pravne mjere kako bi se spriječilo takvo ponašanje", dodala je.

Nacistički simboli u Rijeci - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Nacistički simboli u Rijeci - 1 Foto: Dnevnik Nove TV