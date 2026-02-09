Sramotni simboli iscrtani na sportskoj dvorani: "Neće nas umoriti na tom putu borbe"
Riječka gradonačelnica osudila je nacističke simbole koji su osvanuli na sportskoj dvorani. Slučaj je prijavljen policiji.
Nacistička zastava, koju su nepoznati počinitelji tijekom noći iscrtali na vanjskom zidu sportske dvorane Dinko Lukarić u Rijeci, uklonjena je. Odmah nakon dojave rano ujutro policija je obavila očevid, a gradonačelnica Iva Rinčić naložila hitno uklanjanje zabranjenih simbola sa sportske dvorane.
Razlozi i počinitelji toga suludog čina za sada nisu poznati, a sporni je grafit bio vidljiv iz obližnjih nebodera i s riječke zaobilaznice.
"Ja osobno i u ime grada Rijeke osuđujem korištenje nacističkih simbola koji su se jutros pojavili, nažalost, na sportskoj dvorani kojom upravlja Rijeka sport, Dinko Lukarić, i odmah smo poduzeli pravne radnje. Policija je napravila očevid i pristupilo se uklanjanju", potvrdila je gradonačelnica Rinčić.
"Neće nas umoriti na tom putu borbe protiv netrpeljivosti i protiv nasilja u javnom prostoru. Pozivamo dakako građane da se uključe prije svega u smislu prijave ovakvih pojava simbola mržnje i jednako tako sve odgovorne da poduzmu sve odgovarajuće pravne mjere kako bi se spriječilo takvo ponašanje", dodala je.
