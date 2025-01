Nema tko ne priča u Županji o nezapamćenom napadu na svećenika i trojicu ministranata.

Nasred ulice lopovi su ih presreli i pobjegli s novcem od blagoslova kuća. Župnik je slučaj prijavio policiji.

Ukraden je novac Župe mučeništva Svetog Ivana Krstitelja. Župnik poručuje – žao mu je zbog cijele situacije, ponajviše djece koja su to proživjela.



"Katastrofa. Katastrofa da se to u našem gradu dogodi. To su djeca od 8, 10, 12 godina. Imat će stres zbog toga", rekao je Mirko iz Županje.



Koliko je ukradeno, policija ne otkriva, a za ovakvu krađu kazna se kreće od jedne do osam godina zatvora.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ive Arambašić.

