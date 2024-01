Dnevnik Nove TV provjerio je li Beroševo obećanje ispunjeno i jesu li se smanjile liste čekanja?

Liste čekanja mnogi su nazivali rak ranom hrvatskog zdravstva, uživo iz jedne ordinacije javila se reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak i pokušala saznati jesu li se liste čekanja smanjile.

"To je nemoguće reći, radimo tek tri dana, okupirani smo sa zaraznim bolestima, ali ono što kolege iz Hrvatske javljaju, situacija po županijama je različita i primijećeno je da su liste za primjerice pregled kod kardiologa smanjene u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji. Čekanje na ultrazvuk abdomena i dojke smanjeno u nekim županijama, ali one kritične točke: magneti, pregledi oftalmologa, dermatologa, ostali su jednake duljine čekanja", rekla je Nataša Ban Toskić iz KOHOM-a.

"Iznimno je teško komentirati da je čekanje od devet mjeseci prihvatljivo za ikoga. Upitno je i što je to hitno, bolesnom čovjeku koji je na bolovanju, ne radi, gubi na prihodima je to iznimno dugo. Ljudima koji imaju problema s kretanjem, što nije životno ugrožavajuće, ali je jako ograničavajuće u svakodnevnom životu, to je iznimno duga lista čekanja. Mislim da je devet mjeseci čekanja za bilo koju pretragu previše", dodala je.

Novost u sustavu

"Najavljeno je kao pilot projekt, međutim nama je već zadano u programu kao gotova stvar. Tako primjerice za naručivanje na ultrazvuk abdomena u bolnicama u Zagrebu potrebno je priložiti i medicinsku dokumentaciju. Za naručivanje pacijenata uz preporuku bolničkog liječnika iz bolnice Merkur kod njih je potrebno uz narudžbu priložiti i povijest bolesti njihovog liječnika", objasnila je Ban Toskić.

"Ovo je nama potpuna novost, ali je potpuno neshvatljivo zašto je bolnici Merkur potrebno slati nalaz njihovog liječnika kad ga oni imaju u svojem informatičkom sustavu. Ne bih rekla da je previše upućivanja od obiteljskih liječnika. Nažalost, mi smo jedini u sustavu koji možemo pisati uputnice pa se onda ono što prepisujemo s tuđih nalaza stavlja nama na teret", objasnila je.

"Ovo se javlja za sve zagrebačke bolnice i ultrazvuk srca, štitnjače, čak i za pregled dermatologa. Primjerice, mislim da će unijeti veliku smetnju u naš svakodnevni rad i da mi jednostavno nećemo moći ovaj zadatak izvršavati", istaknula je Ban Toksić.

"Bolna točka je ultrazvuk dojke, izrazito bolna točka je kolordopler arterija i vena u cijelom tijelu, dopler karotida, pregled onkološkog dermatologa, dječjeg psihijatra. Pregled oftalmologa u gradu Zagrebu se čeka šest do sedam mjeseci", napomenula je.

"Liječnici ovih dana imaju pune ruke posla zbog svih respiratornih zaraza, a puni zamah tih bolesti se očekuje nakon povratka djece u školske klupe", izvijestila je Bolšec Oblak.

