Narukvica, zapravo nanogvica za zatvorenike je izlaz na slobodu. Dobit će ju oni za koje sudac odluči da mogu biti doma, ali nadzirani zbog uvjetnog otpusta ili istražnog zatvora.

"Vrijede jednaki rokovi trajanja istražnog zatvora u domu kao što je istražni zatvor, nema ograničenja, može se primijeniti za bilo koje kazneno djelo, dakle, sve ovisi o konkretnim okolnostima i u kaznenom predmetu i samog okrivljenika", kaže sutkinja Ivana Bilušić.

A onaj tko dobije narukvicu mora ju nositi non stop uz ograničen prostor kretanja. Kako to izgleda u praksi pokazuje nam vođa tima za elektronički nadzor.



"U praksi je to 25 metara tko ima kuću 25 metara sreća njegova odredit ćemo prvo prostor u kojem se možete kretati nakon toga ćemo staviti narukvicu na nogu", govori Robert Bertić, voditelj službe za elektronički nadzor.

Kako to točno funkcionira, koji su sve problemi i zašto suci ne koriste češće ovo sredstvo pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.

