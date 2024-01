Od Nove godine zdravstvo je skuplje: Provjerite koliko ćete sada plaćati neke operacije

Pregled, dijagnostika, bolničko liječenje, nemate li dopunsko sve ćete to plaćati više.

"Zakonodavac je predvidio da sudjelujemo sa 20 posto u cijeni usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sve one usluge koje nisu u potpunosti pokrivene kao primjerice liječenje zloćudnih bolesti, različite vrste preventivne zdravstvene zaštite i tako dalje", poručila je Morana Krušarovski, pomoćnica ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

One osnovne stvari poput izdavanja recepta ostale su iste, manje stavke nam neće zadavati glavobolje, ali najveći iznos participacije se udvostručio.

"Ono što smo do sad plaćali 3,31 eura sad ćemo plaćati 4,41, ono što smo 6,62, sada 8,83 i tako dalje i tako dalje. To nisu veliki iznosi pa onda možda naše građane to toliko niti ne brine", rekla je Krušarovski.

Ono što je važno i što se mijenja to je onaj najviši iznos sudjelovanja. Ono što je do sada bilo 265 eura sada je 530 eura.

Ili u prijevodu s 2000 na 4000 kuna. Oni kojima usluge liječnika češće trebaju, zato ništa ne prepuštaju slučaju.

"Primjetno je da svi naši stariji pacijenti, uglavnom svi, 99 posto, posjeduju neku policu dopunskog zdravstvenog osiguranja", rekao je Leonado Bressan, obiteljski liječnik.

Najčešće kalkuliraju oni koji do sad nisu imali većih zdravstvenih tegoba. Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Barbare Štrbac imaju li dopunsko zdravstveno osiguranje građani uglavnom odgovaraju potvrdno.

"Imam. Što je sigurno, sigurno je", odgovaraju jedni. "Uplaćujem za svaki slučaj radi teške bolesti da se mora biti u bolnici i radi tih lijekova koje se plaća", dodaju drugi, ipak bilo je i onih koji nemaju dopunsko.

No, nepredviđene se situacije događaju i češće nego što mislimo. Tako, primjerice operacija slijepog crijeva stoji 2081 euro od čega bi pacijent trebao platiti 416 eura.

Operaciju srčanih zalizaka koja stoji gotovo 13.300 eura sada ćete platiti 530 eura. Do prije koji dan participacija je bila oko 265 eura.

Poskupio je i dan u bolnici pa sada umjesto dosadašnjih 13 stoji 17 eura.

Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja, kada je riječ o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, za sada ostaje ista.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



