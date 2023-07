Djelatnici u pravosuđu ne odustaju, nastavlja se najdugovječniji štrajk: "Tek smo se sad zalaufale"

I danas su djelatnici u pravosuđu na poslu, drugi je dan neplaćenog jer su u štrajku. Ne odustaju.

"Još mi ne pada na pamet, ni u ludilu - pa tek je drugi dan, tek smo se sad zalaufale", rekla je upisničarka Silvija iz zagrebačkog Općinskog suda.



Sindikalna povjerenica iz Općinskog suda u Zagrebu Marija Paun objasnila je da će se ljudi izjašnjavati da su osam sati u štrajku. "Mi smo već sedam tjedana u štrajku i sad da nas netko nagovori da pišemo da nismo", objasnila je.

I oni, kao i suci, dobili su naredbu predsjednika Vrhovnog suda - popis nužnih poslova koje moraju obavljati. Zato je kod Radovana Dobronića bio i sindikat.

"To je dosta suženo, ti poslovi se tiču možda nekih hitnih istražnih radnji kaznenog dijela procesa. Istrage, privođenja, obiteljsko nasilje, odluke o izdvajanju djeteta iz obitelji - znači maloljetnici, to su nužni poslovi", rekla je predsjednica sindikata Iva Šušković.

Dobronić je jučer prozivao Vladu: "Kao i ovim navodno slučajnim slanjem interventne policije na službenike je dodatno na neki način razjarila sudske službenike"

Kao i štrajk. Dobroniću uzvraća da politizira i laže.



"Predsjednik Vrhovnog suda sebi dopušta diskvalifikaciju izvršne vlasti i de facto politički napad na Vladu što nije ni normalno niti uobičajeno", dodao je premijer Andrej Plenković koji ponovno spominje rast plaća službenicima.

"Dok je u našem mandatu ona rasla ili za oko 64 posto, dok je na nekim mjestima položajima rasla čak za 70 posto", objasnio je.

Silvija odgovara pokazujući svoje platne liste. "Ovo je lista, 2016. godine - u eurima je to znači 459, 67 eura. Da, plaća je porasla, to je činjenica, ovo je sad moja plaća 665 eura plus promjenjivi dodatak", napomenula je pokazujući na platne liste.

Na uvjete štrajka osuđeni su suci, u Dubrovniku su ostali i bez interneta.

Sudac Vlaho Bošković, glasnogovornik Općinskog suda u Dubrovniku objasnio je da u petak i ponedjeljak cijela zgrada Općinskog suda nije imala internet i ništa nisu mogli raditi - jer sve ide preko e-spisa.

Na najvećem Općinskom, onom u Zagrebu, traju radovi, nema klime.



