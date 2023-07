Plenković se žestoko obrušio na predsjednika Vrhovnog suda: "To je neprihvatljivo"

Premijer Andrej Plenković sastao se u utorak u Bruxellesu na marginama summita EU-CELAC-a s predsjednicima Čilea i Argentine, zemljama s velikom hrvatskom dijasporom.

Nakon saastanka dao je izjavu za medije i komentirao političke aktualnosti, između ostaloga aferu s plinom i zahtjeve oporbe za izvanrednom sjednicom.

"Oporba ima pravo koristiti sve mehanizme nastupanja, kao i predsjednik Republike. Čuli ste njegov stav o inicijativi. Prošlog smo tjedna imali više od sedam sati u Saboru na Odboru za gospodarstvo. Svi koji su bili podnijeli su pismena izvješća. To je pokazalo stav Hrvatske vlade da nam je u cilju rasvijetliti situaciju s viškovima plina. Ne vidim da bi se nešto novo moglo saznati na plenarnoj raspravi".

Komentirao je i štrajk u pravosuđu. Apelirao je na štrajkaše da realno sagledaju što je Vlada sve učinila, rekavši da je Vlada otvorena za razgovore i da žele da pravosuđe funkcionira.

"Što se tiče pravosuđa, podsjetio bih da je politika naše Vlade išla za povećanjem kvalitete života. Postigli smo dogovor da se zbog posebnih uvjeta, krize, prije nego što Sabor donese novi Zakon o plaćama državnih i javnih službi, da jedan trajan dodatak kao ulog u buduće veće plaće", kazao je.

Demantirao je da je Vlada poslala interventnu policiju na štrajkaše.

Zato apeliramo da realno pogledaju što je sve Vlada učinila da im kvaliteta života bude bolja. Odluka prošli tjedan nije donesena olako, šest tjedana smo razgovarali s predstavnicima sindikata. Ministar je nudio niz rješenja, i dalje smo otvoreni za razgovore. Želimo da pravosuđe funkcionira. To sigurno nije razlog za izvanrednu sjednicu Sabora jer to je možda neuobičajena, ali normalna situacija gdje ljudi traže nešto više od ponuđenog.

Predsjednik Vrhovnog suda nije političar niti dio izvršne vlasti niti sindikalni povjerenik, a to se može iščitati iz njegovog nastupa i to ide preko onoga što bi bila skrb o funkcioniranju sudstva, a to po meni nije dobro. Dovodimo se u situaciju da izvršna vlast ne bi smjela ni riječ reći sudstvu, a sudstvo se može staviti u cipele svih i prebacivati teret odgovronosti na nas.

On je jučer u izjavi rekao veliku politikantsku izjavu koja je za mene laž, a to je da je Vlada poslala specijalnu policiju na štrajkaše što je potpuna neistina. Nema niti u primisli situacije da bi za bilo koje štrajkaše Vlada iz kvazi straha od naroda, tu je tezu otvorio nakon što je demantirano.

Da si predsjednik Vrhovnog suda dopušta politikantsku tezu i narativ oporbe nanositi nama političku štetu, to ne može. Neprihvatljivo mi je da predsjednik Vrhovnog suda sebi dopušta takvu diskvalifikaciju vlasti i de facto politički napad na Vladu. Nastavit ćemo dijalog dok ne pronađemo rješenje", poručio je premijer.