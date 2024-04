Nastavlja se prevrtljivo vrijeme: U nekim krajevima se za vikend očekuje i snijeg

Vrijeme će za vikend biti proljetno promjenljivo, povremeno s oborinama i razmjerno svježe. Najviše sunčanih razdoblja bit će u središnjim predjelima u drugom dijelu nedjelje.

Sutra će u naše krajeve sa sjeverozapada stići nova količina svježijeg oceanskog zraka, a zatim će potkraj nedjelje i, osobito u ponedjeljak, sa sjeverozapada prolazno ojačati greben anticiklone. No, već u utorak slijede nove oborine.

Sutra ujutro posvuda umjereno ili pretežno oblačno. U zapadnim i središnjim krajevima unutrašnjosti te na Sjevernom Jadranu mjestimice kiša, a u višim gorskim predjelima susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren. Još ujutro na sjevernom Jadranu jugozapadnjak, a na južnom sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 11 do 13 stupnjeva.

U istočnim predjelima više oblaka bit će u zapadnom dijelu gdje će mjestimice pasti malo kiše. Prema istoku većinom suho - poslijepodne i uz najviših 15 stupnjeva.

U Gorskom području i na Sjevernom Jadranu povremeno kiša, a u višim gorskim predjelima i snijeg. Poslijepodne na Sjevernom Jadranu ponegdje pljuskovi i grmljavina. U gorju će poslijepodne zapuhati umjeren sjeveroistočnjak.

Na Jadranu vjetar će okrenuti na umjerenu i jaku buru, podno Velebita i s olujnim udarima, pa će u Kavrnerskom zaljevu na snazi biti i narančasti Meteoalarm. Najviša temperatura od 6 do 10, a Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji sa sjevera porast naoblake, a poslijepodne i kiša. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak koji će prema večeri okrenut će na buru i još malo pojačati. Temperatura od 14 do 18 stupnjeva.

U slijedećim danima u unutrašnjosti većinom promjenljivo i nestabilno povremeno s kišom. Dulja sunčana razdoblja izgledna su u nedjelju poslijepodne i ponedjeljak kada će uglavnom biti suho. U nedjelju i utorak povremeno će puhati umjeren sjeveroistočnjak. Bit će svježe, osobito ujutro u ponedjeljak kad može biti i slabog mraza.

Na Jadranu isto tako promjenljivo i nestabilno povremeno s kišom. Najviše sunčanih razdoblja u ponedjeljak - kad će biti i većinom bez oborina. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna - koja će u ponedjeljak malo oslabiti, a u Dalmaciji prolazno zapuhati do umjereno jugo.

Vrijeme do kraja tjedna

U srijedu posvuda će biti dosta oborina. Čini se da će slijedećeg vikenda ipak doći do postupnog smirivanja vremena uz porast temperature, osobito u unutrašnjosti.

