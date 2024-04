Prevrtljivi travanj: Meteorolog otkriva kakav nas vikend očekuje

Sljedećih tjedan dana nema naznaka trajnije stabilizacije. Gotovo svaki dan može biti kiše i pljuskova. Pri tome, će nam dani biti pomalo svježi tako da možemo reći da je pravo proljetno, promjenjivo, vrijeme pred nama. A najsunčaniji i najstabilniji dan, s najmanje kiše, bit će upravo u petak, kad će fronte biti jugoistočno i sjeverozapadno od Hrvatske, a nad nama će, barem nakratko, ojačati anticiklona.



Ujutro dakle sunčano, u mnogim predjelima i vedro. Malo više oblaka bit će samo na jugu Dalmacije, i tamo može u najranijim jutarnjim satima pasti poneki kratak pljusak, ponajprije na otocima. Na kopnu će lokalno biti malo magle, prije svega u Lici, Zagorju i uz Savu, no nigdje se neće dugo zadržavati.

Na snazi je upozorenje

U unutrašnjosti će puhati slab sjeverozapadni vjetar, a na obali umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, pa je na snazi zato ovaj žuti meteoalarm.

Jutro će biti hladno, u cijeloj zemlji, na kopnu najniža temperatura od 0 do 3. U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice će biti slabog mraza. Na obali od 9 do 11 stupnjeva, ali tamo će se činiti hladnije zbog bure.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali uz više oblaka nego ujutro. Ipak, u većini krajeva ostaje suho, tek je rijetko moguć poneki kratak pljusak, ponajprije uz slovensku granicu. Zapuhat će jugozapadni vjetar, ali samo slab, a temperatura će biti između 13 i 15 stupnjeva, pa će na suncu biti ugodno, no čim ono zađe i svježe.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi će dio dana biti sunčan, uz umjerenu naoblaku. Vjetar će oslabjeti, a temperatura će rasti do 14, 15 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne umjereno do pretežno oblačno, ali ostaje uglavnom suho. Sjeveroistočnjak će biti slabiji nego ujutro, pa će biti ugodnije uz 11 do 13 stupnjeva.

U Istri i Primorju obilje sunca u drugom dijelu dana, i samo malo oblaka. Bura će do podneva potpuno oslabjeti, pa će sredinom dana i rano poslijepodne zapuhati maestral, uz najvišu temperaturu oko 16.

Bura će slabjeti i u Dalmaciji, poslijepodne će zapuhati umjeren do jak maestral. Uz to, bit će sunčano pa i pretežno vedro. Razvedrit će se i na jugu. Sve u svemu vrlo ugodan dan, uz 16 do 19 Celzijevih stupnjeva.

Vikend bez lijepog vremena

Za vikend na kopnu promjenjivo do pretežno oblačno. Povremeno uz kišu. U subotu je veća vjerojatnost za kišu na zapadu, a u nedjelju, u Slavoniji. Jutra će biti pomalo hladna, s temperaturom do 5 stupnjeva, a dani svježi, od 11 do 13, uz slab do umjeren sjeverac.

I na Jadranu će sljedećih dana biti pomalo promjenjivo, ali uz više sunca nego u kopnenim krajevima. Iako se ne mogu isključiti povremeni, lokalni pljuskovi. U subotu su vjerojatniji na sjeveru, a u nedjelju u Dalmaciji. Puhat će bura, umjerena do jaka, i zbog nje će biti pomalo svježe, činit će se hladnije nego što će pokazivati termometar, a to će biti oko 9 stupnjeva ujutro te oko 16 poslijepodne.

Dakle, za vikend, će biti promjenjivo do pretežno oblačno i svježe, na moru uz buru. Povremeno će padati kiša. U subotu je ona vjerojatnija u središnjoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, a u nedjelju u Slavoniji i Dalmaciji.

