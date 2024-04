Svi pokušavaju do 76 ruku: "Taj jedan mandat što su dobili od nas je najviše što smo im mogli dati"

Konzultacije u Vladi već su odradili zastupnici manjina.



"Svi su oni izrazili spremnost za nastavak suradnje koji smo ostvarili u proteklih osam godina s nacionalnim manjinama", rekao je Marko Milić, glasnogovornik Vlade RH (HDZ).



Da će doći do dogovora, očekuje HDZ-ov novi-stari koalicijski partner.



"Jedina realna opcija je koalicija HDZ-a, partnera i Domovinskog pokreta", smatra Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a.



Poziv na konzultacije s Domovinskom pokretu stići će od HDZ-a. A u petak je stigao i od Mosta. I dok je potpredsjednik Domovinskog pokreta Mario Radić poručio - ništa od toga, predsjednik stranke Ivan Penava nije rekao svoje konačno ne Mostu.

Domovinski pokret dolazi i s nizom programskih uvjeta. Tek će odlučiti o prioritetima, no jedan se zna - neće sa SDSS-om.

Manjinska Vlada

Manjinsku Vladu i dalje zagovara platforma Možemo.

"Spremni smo ne biti u Vladi, tražimo to i od Mosta i DP-a i da se podrži manjinska vlada SDP-a, koja bi mogla odmah smijeniti Ivana Turudića", rekao je koordinator platforme Možemo Tomislav Tomašević.

No, pravo pitanje je što će manje opcije. Uvjet IDS-a je nastavak decentralizacije Hrvatske. Sastat će se s Grbinom, a odbacuju svaku mogućnost suradnje sa HDZ-om.

"Nama je treći mandta promakao za 79 glasova, a to se dogodilo zbog izmjena granica izbornih jedinica jer je HDZ stavio Novi Vinodolski i Bakar u osmu izbornu jedinicu, a izbacio Matulje. Taj jedan mandat što su dobili od nas je najviše što smo im mogli dati", rekao je Dalibor Paus, predsjednik IDS-a, novinarki Nove TV Petri Buljan.



Iznenađenje izbora, stranka Matije Posavca, planira podržati Vladu lijevog centra.



"Nema uvjeta osim izgradnje jedne pristojne, građanske države u kojoj će politički centar imati svoju ulogu jer smatram da je to potrebno, a to su pokazali i birači", istaknuo je Matija Posavac, predsjednik Nezavisne platforme Sjever.

Jedan mandat ima i Fokus, a traže onog tko će poštovati njihov program - manje namete i manji porez.



"S nekakvim isključivim stavovima nećemo napravit ništa, sa rušilačkim politikama nećemo napravit ništa, meni je stalo da se stvara, da se naprave bolji zakoni, da se nešto oformi kako treba i da se ide prema naprijed", zaključio je Dario Zurovec iz stranke Fokus.

