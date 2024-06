Kako će se riješiti situacija na otoku Kaprije? Ni jedna strana ne želi odustati, blokada i dalje na snazi

Borbi Kaprijana s lokalnim vlastima ne nazire se kraj. Otočani su i danas blokirali pristajanje trajektne državno-brodske linije uz novu rivu. A što o tome misle lokalni političari? Dok iz Županije rado staju pred našu kameru, iz šibenske gradske uprave ignoriraju pozive i poruke, kao da, kažu otočani, Kaprije nije dio Šibenika.

Trinaesti dan zaredom, priča ista. Iz Jadrolinije kažu, trajekt u Kaprije ne pristaje zbog sigurnosti i putnike na to redovito upozoravaju. Dok traje pobuna otočana, u zraku visi tri milijuna i 200 tisuća eura europskog novca.

"Ja sam došla 2021. na ovu funkciju i zatekla sam situaciju kakvu sam zatekla. Početak gradnje, potpisani ugovori, dobivena sredstva iz SAFU-a i sada imamo problem i od problema ne treba bježati niti se može pobjeći i razgovarati s ljudima koji misle da imaju pravo blokirati luku“, rekla je Jadranka Fržop, ravnateljica lučke uprave šibensko-kninske županije.

Otočani uzvraćaju. Ne blokiraju kompletnu luku, već pristajanje uz novu rivu, a sve to zbog ceste koja vodi od novog pristaništa do srca otoka. No, Kaprijani su već 2018. godine Županijskoj lučkoj upravi dali zeleno svjetlo za izgradnju novog pristaništa, a šest dana poslije - Grad Kaprijanima daje obećanje. Gradonačelnik Šibenika danas pred kameru ne želi, no u veljača ove godine ovako je pričao.

"Grad Šibenik će kao jedinica lokalne samouprave, ovisno o ingerenciji Grada Šibenika, će riješiti sve potencijalne probleme, uključujući takozvanu prometnu povezanost“, rekao je Željko Burić, gradonačelnik Šibenika.

Iz Grada danas tvrde kako otočani nisu jedinstveni i kako se ne mogu dogovoriti što bi htjeli. Novu cestu, proširenje stare ili zaobilaznicu. A čini se, da dogovora, a ni razgovora nema ni između Grada i Županije. Stoga je, prije desetak dana, i iz Zagreba stiglo „upozorenje“.

"Pozivam na razum gradonačelnika, naravno i župana, i sve one koji su akteri u toj priči da što prije riješimo pitanje te pristupne ceste“, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković sredinom lipnja.

Župan odgovara, on s cestom nema ništa, ali ima novca.

"Vrlo smo voljni sufinancirati polovicu te ceste pristupne koja tamo ide kroz van lučko područje, te smo voljni sufinancirati neki pilot projekt električnog automobila koji bi te starije ljude transportirao po otoku“, rekao je župan šibensko-kninski Marko Jelić.

Predsjednik Otočnog sabora apelira na sve aktere da smire strasti i sjednu za stol što prije. Dodaje - otočani moraju biti svjesni eventualnih posljedica.

"Imamo u prošlosti, u zadnjih godinu dana, isto također jedan sličan slučaj, gdje je intervenirala i policija i zaštitarske službe gdje su odvodili otočane i dolazilo je do nemilih scena“, rekao je predsjednik otočnog sabora Denis Barić.

Policija je na Kapriju bila drugi dan prosvjeda. Nemilih scena nije bilo jer svi se nadaju da se još uvijek sve može riješiti razgovorom. Zasad ni jedna strana ne primjenjuje onu "dogovor kuću gradi".

