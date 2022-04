Nakon jučerašnjih okršaja na Braču između Grada i privatne hotelske kuće u Supetru, jutros su ondje stigli bageri.

Nakon jučerašnjih okršaja na Braču između Grada i privatne hotelske kuće u Supetru, jutro su ondje stigli bageri. Srušili su neke zidove i ograde hotelskog kompleksa.

Grad i gradonačelnica ističu da je to izgrađeno bespravno, na javnoj cesti, dok hoteli to negiraju. Hoteli tvrde da imaju zakonsko pravo preuzeti i vatrogasni dom, boćarski klub i nogometne terene stoljetnog kluba Jadran. No, vatrogasci, sportaši i velik broj mještana tome se oštro suprotstavljaju.

Hoteli su angažirali i zaštitare, pa je jučer sve eskaliralo, gotovo do fizičkog sukoba.

Odvjetnik grada Supetra Alen Čičak istaknuo je kako "uklanjanje zida koje je grad Supetar proveo predstavlja legitimna postupanja sukladno zakonu o cestama.

"Obzirom da su hoteli Supetrus nezakonito postavili zid na javnu prometnicu u vlasništvu grada Supetra, grad Supetar je uklonio zid kako bi omogućio promet i prolazak svih građana s obzirom da je riječ o javnoj prometnici", rekao je Čičak za Dnevnik Nove TV.

Odvjetnik hotelske kuće ne dijeli takvo mišljenje.

"Da vlast u gradu uništava vlastiti grad. Ja ne znam što drugo reći. Došli su bagerima u pet sati ujutro. Turista već ima. Kakva je ovo poruka tim ljudima, ja ne razumijem. Oni tvrde da je to bespravno podignuto. To je sve otkad je resorta. Onda je po njima bespravan cijeli resort", zaključio je odvjetnik hotelske kuće Hrvoje Alajbeg.

