Prijete grmljavinska nevremena, tuča i jaka kiša: Izdana su upozorenja za opasno vrijeme

Hrvatsku u nedjelju očekuje djelomice sunčano i nestabilno vrijeme, a prema večeri je moguće lokalno nevrijeme s prolazno olujnim udarima vjetra, najavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Uz promjenjivu naoblaku, mjestimični pljuskovi očekuju se većinom u drugom dijelu dana, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti.

Puhat će većinom većinom slab vjetar, na Jadranu i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 31 i 36 stupnjeva.

Zbog grmljavinskih nevremena je u osječkoj, zagrebačkoj, karlovačkoj, riječkoj i splitskoj regiji na snazi narančasto upozorenje meteoalarma, što znači da je vrijeme opasno.

Iz istog je razloga u gospićkoj, dubrovačkoj i kninskoj regiji na snazi žuto upozorenje, odnosno vrijeme je ondje potencijalno opasno.

Moguće su i bujične poplave

"Imat ćemo mnogo grmljavine i obline kiše koja će pasti u jako kratkom vremenu. Lokalno će biti i bujičnih poplava osobito u mjestima na obali. Moguća je i tuča, ponajprije u Istri i unutrašnjosti Hrvatske. Moguće su i pijavice kad stiže hladna fronta, osobito na moru. Dakle, cijeli niz opasnih vremenskih prilika", upozorio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Upozorenje DHMZ-a Foto: DHMZ

Što se tiče ponedjeljka, vrijeme će biti promjenjivo i nestabilno. Povremeno će padati kiša, često i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a lokalno će biti nevremena praćenog pojačanim vjetrom te obilnom oborinom.

Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu istočnjak i bura, podno Velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od 16 do 21, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Danju će biti svježije s najvišom temperaturom od 25 do 30.

Pročitajte i ovo Strašna nesreća u Dalmaciji Auto naletio na pješake, poginula majka, djeca teško ozlijeđena: "Ovo je gore od Divljeg zapada"

Pročitajte i ovo PRVAKU OSTAJE POJAS Du Plessis ugušio Adesanyu, obranio titulu i osvojio dugo očekivanu "Bitku za Afriku"