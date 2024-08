Meteorolog Vikić-Topić upozorio: "Očekuje nas snažno nevrijeme, moguće su poplave, pijavice i tuča"

Na vrhuncu smo toplinskog vala. I danas je bilo 39 stupnjeva u Slavoniji, Baranji i Posavini. A sutra stiže promjena, nošena jačim pogoršanjem.

Državni hidrometeorološki zavod zato je izdao posebno priopćenje i niz upozorenja za moguća nevremena. Meteorolog Nikola Vikić-Topić u razgovoru za Dnevnik Nove TV pojasnio je o čemu se radi.

"Stiže nam jedno jače pogoršanje nošeno hladnom frontom sa sjeverozapada Europe. To je uobičajena ljetna situacija kada hladan zrak dođe na pregrijano kopno i more, a znamo da je posljednjih dana temperatura bila između 35 i 40 stupnjeva. Onda dolazi do vrlo burnih reakcija u atmosferi. Naglo se diže zrak i nastaju oni najopasniji i najveći oblaci. To su kumulonimbusi, jedini oblaci koji daju grmljavinu, tuču, pijavice i slične pojave", kazao je Vikić-Topić.

Otkrio je i jesu li te pojave moguće sutra i prekosutra te gdje je najveća opasnost od nevremena.

"Moguće su. Sutra ćemo imati mnogo grmljavine i obline kiše koja će pasti u jako kratkom vremenu. Lokalno će biti i bujičnih poplava osobito u mjestima na obali. Moguća je i tuča, ponajprije u Istri i unutrašnjosti Hrvatske. Moguće su i pijavice kad stiže hladna fronta, osobito na moru. Dakle, cijeli niz opasnih vremenskih prilika. Zato je na snazi i DHMZ-ovo upozorenje na grmljavinu za cijelu državu. A sutra je moguće da će podignuti stupanj upozorenja tijekom dana ovisno o razvijanju pogoršanja. Isto tako u noći s nedjelje na ponedjeljak i u ponedjeljak ujutro će biti još nestabilnije vrijeme pa bi se s obzirom na to mogao mijenjati i stupanj upozorenja na više. Treba pratiti", naglasio je meteorolog.

A je li moguće da se ponovi oluja poput one kakvu smo imali lanjskog srpnja, Vikić-Topić kaže da je to jako teško prognozirati unaprijed.

"Znamo da će biti mnogo grmljavinskog nevremena i pljuskova, no veća je opasnost da će ih biti na moru nego na kopnu. Ukoliko ćete sutra ići na put, a mnogi će se vraćati i s mora, trebalo bi ciljati jutarnje i prijepodnevne sate jer će kasnije biti znatno nestabilnije vrijeme. Bilo bi dobro sljedeća sva dana izbjegavati aktivnosti na otvorenom", kaže Vikić-Topić.

S pogoršanjem stići će i osvježenje, nakon toga ćemo imati ugodnije vrijeme s nižim temperaturama.

"Tako je, temperature bi trebale biti pet do deset stupnjeva niže. Prva polovina tjedna bit će znatno ugodnija pa će se i noću lakše spavati. Zahladit će i more jer će u ponedjeljak zapuhati bura pa će se ljudi i u njemu lakše osvježiti", kazao je.

