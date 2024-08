Nakon promjene vremena, stižu dobre vijesti: Meteorolog Nove TV donosi detalje

Promjena vremena, odnosno nevrijeme, stići će već kasno navečer u subotu i u nedjelju ujutro. Prvo na sjeverni Jadran, zatim poslijepodne u kopnenu Hrvatsku i sjevernu Dalmaciju, a tek navečer u ostatak Dalmacije.

U svakom slučaju, u nedjelju nas očekuje dosta promjenjiv dan, imat ćemo još sunca, vrućine i sparine, ali i pljuskova, pa i nevremena… I zato je najbolji savjet: kad vidite da se nebo zatamni oblacima, pratite radarsku sliku!

Sa sjeverozapada nam se približava dolina s frontalnim poremećajem što će destabilizirati atmosferu naših krajeva i donijeti pogoršanje s kišom, ali i lokalnim nevremenima. U mnogim krajevima pljuskovi i nevremena mogući su već u nedjelju tijekom dana, iako glavnina kiše i pad temperature stižu u noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka.



Prijepodne u većini će zemlje još biti sunčano, a od jutra i toplo. Pljuskovi i grmljavina mogući su u Istri, Primorju i na Kvarneru, gdje ih može biti već u noći sa subote na nedjelju, i već mogu biti izraženiji. Najniža temperatura na kopnu će biti oko 20, a na obali oko 25, sa slabim i promjenjivim vjetrom.



Drugi će dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti oblačniji i nestabilniji. Još uvijek će biti sunčanih razdoblja, međutim sve je veća mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, pri čemu može biti i nevremena s jakim vjetrom, osobito navečer!

Državni hidrometeorološki zavod zato upozorava žutim meteo-alarmom. Temperatura će biti niža nego danas, oko 33, ali bit će prilično sparno.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno - ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito kasno poslijepodne i navečer. Vjetar će uglavnom biti slab, samo uz te nestabilnosti prolazno jak. Još će biti vruće i prilično sparno, između 34 do 36 stupnjeva.



U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U popodnevnim i večernjim satima veća je vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu nego ujutro, odnosno u tom drugom dijelu dana oni će biti češći. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim i olujnim udarima pulenta. I ovdje je upaljen meteoalarm. Najviša temperatura bit će od 29 do 32.



U Dalmaciji će poslijepodne biti djelomice sunčano, uz više oblaka nego ujutro. U unutrašnjosti i na sjeveru već su mogući pljuskovi, iako je veća vjerojatnost za njih navečer kad će ih biti i južnije. I ovdje je pri tome moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom. Temperatura će danju biti između 33 i 35.



More je u subotu bilo temperature između 26 i 29 stupnjeva. I sutra će biti podjednako toplo. Tek će početkom tjedna zahladnjeti kad zapuše bura.



UV indeks će biti malo niži nego posljednjih dana, imat ćemo nešto više oblaka, osobito u zapadnim krajevima.

Vrijeme naredna tri dana

Ponedjeljak će na kopnu biti pretežno oblačan, kišovit i znatno svježiji. Temperatura će pasti za 10-ak stupnjeva. Lokalno će biti nevremena i obilne kiše. U utorak su još mjestimice mogući pljuskovi, ali već će biti više sunca. A onda u srijedu sunčano, rijetko uz poneki popodnevni pljusak, i ponovno će biti vruće, ali niti blizu kao posljednjih dana.



Na Jadranu u ponedjeljak nastavak pogoršanja. Bit će promjenjivo oblačno, uz znatno više oblaka nego posljednjih dana, pa i relativno česte i jake pljuskove i grmljavinu, lokalne bujične poplave, a moguće su i nevere. Pri tome će zapuhati prolazno jaka tramontana i bura.

U utorak će već biti više sunca, ali još su mogući kraći, lokalni pljuskovi, osobito u Dalmaciji. A zatim u srijedu posvuda sunčano i vruće.



U svakom slučaju, ako izuzmemo ponedjeljak i dio utorka, sljedeći će tjedan vremenski biti sasvim povoljan, uz puno sunca. Pri tome će prva polovina tjedna biti znatno ugodnija po temperaturi, a onda srijede i četvrtka ponovno kreće vrućina koja neće biti tako izražena kao ova posljednjih dana, već normalnija i primjerenija kolovozu.

