S izborima ili bez njih, HDZ i SDSS često su u koaliciji na državnoj razini. SDSS je, podsjetimo, imao i potpredsjednika Vlade u Sanaderovoj administraciji. I danas SDSS ima državnog tajnika, a trojica zastupnika te stranke podržavaju Plenkovićevu Vladu u Saboru. No na terenu, primjerice u Vukovaru, ne ide pa ne ide.

Ondje ne da nisu zajedno, već su razdvojili i djecu u školama i vrtićima. Pa maleni Vukovarci, ovisno o nacionalnoj pripadnosti, različito uče o Domovinskom ratu, primjerice. Onda se danas čude zašto neki od njih ne ustaju na hrvatsku himnu. I dok im odgovara koalicija na nacionalnoj razini, ispitali smo odgovaraju li im sukobi na lokalnoj razini i ako je tome tako, zašto?

Situacija u vukovarskoj Tehničkoj školi čiji su učenici sudjelovali u tučnjavi nije pet do 12, uvjerava ravnatelj, no ozlijeđeni učenik ne ide na nastavu. Ravnatelj škole Nikola Tesla Đorđe Lkić objašnjava: "Roditelj je odmah došao, rekao da učenik neće doći neko vrijeme jer se ne osjeća sigurno. To bi bilo isto tako da je dijete i hrvatske nacionalnosti“, uvjeren je.

Škola je, tvrdi ravnatelj, jako uspješna. Djeca idu zajedno na natjecanja. Nikad većih problema nije bilo. No, njegove učenike prozvao je vukovarski gradonačelnik i objavio video u kojem sjede dok svira hrvatska himna. Zbog toga, ali i o samom incidentu, izvješće policije traži pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

"S obzirom na ova dva događaja koja su moguće povezana, očekujemo da nadležne institucije poduzmu mjere i utvrde sve okolnosti".

Penava se poziva na policijsko izvješće. Kažu to je bio navijački sukob. Ne žali zbog objave snimke. "Objaviti tu snimku, koja ništa ne skriva već razotkriva glavne aktere je moja zadaća", uvjeren je Penava.

I traži da se prestanu odvajati djeca u Vukovaru. Idu u različite vrtiće. U posebnim razredima školuju se odvojeno. Na žalost, to je naslijeđe mirne reintegracije i model koji je poslužio svojoj funkciji i model koji je zastario već 10 do 15 godina, istaknuo je vukovarski gradonačelnik.

Srpska zajednica je protiv. Penava, kažu, tom temom prebacuje na njih odgovornost za incident. "Treba pustiti pripadnicima srpske zajednice da odluče svojom voljnom u jednoj demokratskoj, opuštenoj, normalnoj atmosferi, na koji način će vršiti odgoj i obrazovanje", rekao je Srđan Milaković iz DSS-a.

Tako se obrazuju još neke manjine u Hrvatskoj, poput talijanske. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ne odgovara na pitanje je li to i najbolji put za suživot. "U Hrvatskoj se očito opet širi mržnja prema drugima i drugačijima, pa i prema nacionalnoj osnovi. Došlo je vrijeme da se Plenković odluči ili Penava ili Pupovac", rekao je Bernardić. I poručuju - od sukoba dobro žive.

U Mostu su za isti program. Miro Bulj poručuje kako ne želi "da nam određene programe pišu u Srbiji gdje iskrivljuju povijest".

"Treba poraditi na istinskoj pomirbi. Poglavito među mladim ljudima", rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

U vrtićkoj dobi djeca su odvojena odlukom roditelja. Istraživanja pokazuju, poslije se druže uglavnom u etničkim grupama. Pa pravog suživota, nema.