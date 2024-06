Gost Dnevnika Nove TV šef DP-a Ivan Penava: "Ovo je zadnji ustupak na ovim svjetonazorskim bitnim pitanjima"

Saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove jednoglasno je i bez rasprave prihvatio prijedlog da Milorad Pupovac bude na čelu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U radu Odbora nisu sudjelovali zastupnici Mosta i Domovinskog pokreta. I dok u Domovinskom pokretu tvrde kako će biti protiv, ali da to neće imati posljedice po koaliciju s HDZ-om, Nikola Grmoja napao je lijeve stranke oporbe - zbog podrške Pupovcu.

O činjenici da je Milorad Pupovac ipak izabran na čelno mjesto saborskog odbora te o odnosima u koaliciji u Dnevniku Nove TV s reporterom Hrvojem Krešićem razgovarao je Ivan Penava, šef Domovinskog pokreta.

Na kraju Pupovac će biti šef odbora, osjećate li se poraženo upitao ga je Krešić na što je Penava odgovorio.

"Ne mogu se svaki put kad nije nešto po mom osjećati poraženo. Mi ćemo biti protiv, lijepo je da javnost vidi tko je za, svatko ima svoje razloge zašto, mi smo protiv, a one koji su za treba pitati zašto", rekao je.

"Meni je u toj priči mnogo toga nejasno. Nije mi jasno zašto predsjednik Odbora za ljudska prava i manjine mora biti predstavnik manjina", rekao je.

"Apsolutno stav Domovinskog pokreta je da ćemo biti protiv. Sramota nas je više zašto Hrvat ne može biti predsjednik recimo Odbora za ljudska prava. Što to znači? Da mi Hrvati ne razumijemo ljudska prava i da smo protiv njih", rekao je, dodavši da bi on iz tog kuta pogledao situaciju.

"Koliko puta već imamo situaciju da je manjinac predsjednik tog Odbora. Kakva poruka se šalje svima ostalima? I na kraju krajeva zašto to mora biti netko iz SDSS-a", rekao je Penava, pitajući zašto to nije primjerice mogao biti netko od Mađara, Čeha..

Na upit bi li onda podržao primjerice Vladimira Bileka Penava je rekao da onda bi. Na Krešićev upit u čemu je onda razlika Penava je odgovorio: "Zašto taj ekskluzivitet uvijek mora imati Milorad Pupovac i SDSS".

"Bit će mi sad jako zanimljivo promatrati kakav stav predsjednik Odbora za ljudske manjine i prava ima po pitanju eliminacije četničkih spomenika na području Hrvatske", rekao je.

"Predsjednik odbora za ljudska prava i manjine je u općinama gdje su oni na vlasti i oni njeguju četničke spomenike i to godinama", rekao je.

Naglasio je koliko je poznato ostatak vladajućih podržat će tu priču oko Pupovca, a bit će mi zanimljivo tko je neće uz DP podržati.

Na upit ima li ta odluka posljedica po kvalitetu odnosa u koaliciji rekao je da nema.

"Još ovaj put ćemo napraviti ustupak kada je po pitanju Pupovac i SDSS. Mi nismo ekstremi i mi uvažimo ono što je većini bitno, ali onda na dnevni red dolazi ovo o čemu smo pričali. Ovo je zadnji ustupak na ovim svjetonazorskim bitnim pitanjima", rekao je.

Upitan je kako ocjenjuje stanje u stranci.

"Situacija u stranci je dobra, na valu smo podrške i izvrsnih rezultata. A kad me već prisjećate na Ferrari to je bio kao ringišpil koji nam nije trebao. No, idemo dalje", rekao je.

Na pitanje o Damiru Dekaniću rekao je: "Da se napravilo kako smo misugerirali nakon prve prometne nesreće ovaj treći put se ne bi dogodio".

Po pitanju Jandrokovića koji je vodio sina na utakmicu Penava je rekao da je Jandroković objasnio stav na tu temu, da on to ne bih preporučio, ali da smo svi mi zrele osobe i svatko snosi odgovornost za svoje postupke.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.