Kontrolor ZET-a napadnut nožem! Za Dnevnik Nove TV otkriva detalje i poručuje: "Prošao sam i rat i Oluju, ali nije vam svejedno kad vam netko nasloni nož na trbuh..."

Kontrolor ZET-a taj dan pamtit će do kraja života. Tražio je čovjeka da mu pokaže kartu, a on je, ničim izazvan, na njega sasuo paljbu.

"Ja dolazim: 'dajte mi sad, molim vas, kartu da je skeniram'. I sad tu dolazi: 'a šta ti k***** mali tu glumaš neku ovlast'. Jako se derao cijeli tramvaj. 'Bolje da te tata izd***. Šta tu glumiš u tramvaju'. I onda mi je poslije toga dva puta opsovao mater. Ja velim: 'sram vas bilo pa kako se to razgovarate sa mnom? Barem zbog ovih žena oko nas. Ne moraju slušati vaše psovke'".



Odlučio je zaustaviti tramvaj i zvati policiju.

"On silazi dolje i ja silazim dolje na stanicu. Mislio sam da će se udaljiti on sa stanice, međutim, on dođe skroz do mene, izvadi nož i približi mi ga trbuhu i veli: 'Šta je? Tuko bi se? Sad ću te zaklati majku ti j****'. Ja sam korak unazad i rekao mu: 'smiri se neće se tu nitko tuči", ispričao je kontrolor karata ekipi Dnevnika Nove TV.



Srećom, nije ga ozlijedio. Kaže, srce mu je lupalo sto na sat.

"Prošao sam ja i rat i Oluju i čuda, ali nije vam svejedno kad vam netko nasloni nož na trbuh i kaže da će vas zaklati. Nije mi ništa htio dati, na kraju ga je policajac iz interventne savladao. Stavili su mu lisice i dalje ga otpeljali", rekao je kontrolor.



Iz policije kažu da je riječ je o 74-godišnjaku. Protiv njega podnesena je i kaznena prijava. Napadi na ZET-ovce sve su češći. Ove godine bila su četiri fizička napada na vozače i jedan na kontrolore.

"Ovim putem apeliramo na naše institucije da je nužna još stroža primjena kaznenog zakona da takvi napadi na naše djelatnike podlježu kaznenoj prijavi a ne prekršajnoj što je nažalost češći primjer", poručuje glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.



Putnici kažu da je najveći problem s onima koji se švercaju.

"Kontrolor traži kartu, a taj dečko veći od mene za glavu. Iziđu zajedno van i on kontrolora pošalje u nešto, kontrolor se više nije usudio prići mu više", kaže Đuro.

"Znaju se svađati s njima, a krivu su ako nemaju kartu", rekla je Ana.

Kontrolor s početka naše priče zbog napada nožem sada je na bolovanju. Na dan, kaže, bude i do 10 neugodnih situacija. Jedan ga je dečko čak pokušao ugušiti.

"Došao mi je odozgora, primio mi je remen od torbice za vrat i počeo me daviti. Udarcem sam se oslobodio tog stiska i izbio sam mu remen iz ruku", rekao je kontrolor.



Apsurdno je da su obojica završila s kaznom od 400 kuna za remećenje javnog reda i mira, iako je kod kontrolora bila riječ o samoobrani, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

