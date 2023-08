Cure detalji pronalaska odbjeglog vozača: Pronađen čak 10 kilometara dalje, policija ga je odmah odvezla u bolnicu - "Postoje dvije dimenzije kazne"

Nakon četiri dana potrage za 37-godišnjakom koji je autom sletio u rijeku kod Požege, policija ga je konačno pronašla.

"U tom četvrtom danu potrage za 37-godišnjim bjeguncem, jer to je artikulacija koju policija ponavlja protekla dva dana, doznajemo da ga je policija uhvatila na osnovu dojave čak 10 kilometara od mjesta nesreće koje je napustio, a u kojoj je bio i njegov teško ozlijeđeni suvozač", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV, Tin Kovačić.

"Što se događalo, gdje je spavao, što je jeo i je li imao pomagače, doznat ćemo iz kriminalističke istrage koja je u tijeku, ali ako je imao nekih pomagača, policija nam govori da ako su svjesno pomagali da bi i oni mogli očekivati kaznenu prijavu baš kao što je može očekivati i taj 37-godišnjak. Doznajemo od policije da njega čeka kaznena prijava najvjerojatnije po kriminalističkoj istrazi. Kaznena prijava za uzrokovanje prometne nesreće kao i za napuštanje mjesta nesreće, odnosno nepružanja pomoći", dodao je.

"Doznajemo i da ga je policija, odmah po uhićenju zapravo odvela u bolnicu. Iz bolnice doznajemo da nije bilo većih tjelesnih ozljeda niti onih opasnih po život. No, doznajemo da se požalio na probleme psihičke naravi i da se osjeća rastreseno i izgubljeno. U novinarskim razgovorima s obitelji 37-godišnjaka doznajemo da su u četvrtom danu potrage zahvalili svim ljudima HGSS-a, vatrogascima i policajcima koji su sudjelovali u potrazi jer u ta četiri dana i oni su pomislili da bi možda 37-godišnji vozač u ovoj teškoj prometnoj nesreći mogao tragično i završiti", istaknuo je reporter.

"Ono što sada slijedi je kriminalistička istraga jer on se više ne nalazi u bolnici, on je ponovno u rukama policije. Ono što mu može prijetiti su dvije kaznene prijave. Za uzrokovanje prometne nesreće i za bježanje s mjesta nesreće, odnosno ne pružanja pomoći. Policija nam govori da je hrvatski zakon poprilično rigorozan kad je riječ o tome jer to spada u red vozača koji nemaju empatije prema ozlijeđenima", napomenuo je Kovačić.

"Postoje dvije dimenzije kazne koje mogu slijediti za to kazneno djelo, a to su novčana i zatvorska. Ona najviša i najteža u ovakvim slučajevima je 2650 eura, ali može biti i kazna do čak tri godine zatvora. Ako znamo da je 37-godišnji vozač zapravo njemački žitelj koji živi i radi u Njemačkoj, ta kazna će ga itekako skupo koštati. Kriminalistička istraga je u tijeku, ono o čemu je sada i riječ i ono što se sada čeka je riječ policije", zaključio je Kovačić.

