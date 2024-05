Oluja koja je poplavila gradove tek je završila, a već se najavljuje nova: Stiže lipanjski monsun?

Jako nevrijeme praćeno pljuskovima i tučom pogodilo je u utorak sjeverozapadne dijelove Hrvatske. U Karlovcu je grom udario u kuću i izazvao požar, a zbog eksplozija oružja koje je vlasnik imao teško je stradao jedan karlovački vatrogasac. Osim te tragedije nevrijeme je uzrokovalo i poplave u dijelovima grada, a ljude su morali izvlačiti iz automobila. Na području Zaprešića pala je jaka tuča, a pod vodom je bio i Zabok.

DHMZ je za srijedu najavio stabilnije vrijeme, ali u četvrtak dolazi novo pogoršanje i za veći dio Hrvatske upaljen je žuti meteoalarm.

"U četvrtak će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji bi na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogli biti izraženiji. Vjetar većinom slab, duž obale većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C", objavio je DHMZ, a za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju označio je žuti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Dolazi nam lipanjski monsun?

IstraMet je ovih dana na Facebooku upozorio na meteorološki fenomen lipanjski monsun, koji bi sa sobom mogao donijeti poplave.

"Jeste li čuli za pojam lipanjski monsun? Ako niste, uskoro biste mogli... Uskoro ćemo o tome pisati (ali nadamo se ipak da ne). Kome trebaju poplave na početku ljeta", poručili su.

Monsuni su vjetrovi inače karakteristični za prostor jugoistočne, južne i istočne Azije. Nastaju jer se zbog različitog zagrijavanja kopna i mora javljaju različiti tlakovi koji se teže ujednačavanju. Postoje ljetni i zimski monsun. S obzirom na to da ljetni monsun puše s mora prema kopnu, on donosi vlažno i izrazito kišovito vrijeme. Ljetni monsun često uzrokuje poplave.